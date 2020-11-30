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坚信马中关系将结出更多硕果（大使说）

卓嘉鹰

2020年11月30日09:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

2020年是一个坎坷的年份。新冠肺炎疫情严重威胁着人民生命安全和身体健康，重创世界经济。不过，我们欣慰地看到，在世界一些国家和地区，尤其是在中国，人们已恢复正常生活，经济在快速复苏。

今年9月，马耳他驻华大使馆在北京以线下方式举办马耳他共和国独立日56周年庆典，300余人出席此次活动。这是疫情暴发以来北京首次举行如此大规模的外交活动。正是因为中国政府和人民采取的一系列强有力抗疫举措，才使活动成功举办。此次活动也清晰表明，中国已从疫情中恢复，中国在疫情防控常态化的谨慎和复工复产的信心中不断前进。

当前，马耳他正在扩展视野范围，将目光越来越多地投向亚洲。作为马耳他驻华大使，我非常高兴能够身体力行去实践这个愿景。

过去几十年来，马中政治互信不断加深。通过各类旅游和文化活动，两国人文交流也日益深化。虽然疫情打乱了我们大力发展两国关系的外交议程，但现在艰难的日子正在过去，我们再次满怀热情憧憬新一年到来。

展望未来，马耳他期待在地中海地区、欧盟、联合国舞台上发挥更大作用。发展马中关系方面，在即将到来的2021年1月，两国将迎来建交49周年。回首过去，我们坚信两国关系未来将结出更多硕果。

2020年尾声将至，我们盼望在新的一年里，中国经济将继续恢复与发展，我们也将着手为两国建交50周年庆典做准备。作为马耳他驻华大使，我诚挚邀请中国朋友届时共襄盛会。

（作者为马耳他驻华大使）

(责编：艾雯、燕勐)
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