疫情反弹　韩国全境强化防疫

韩国政府29日召开中央灾难安全对策本部会议，宣布非首都圈地区12月1日起上调新冠疫情防疫级别至1.5级。已适用2级防疫的首都圈将维持这一等级，但对感染频发的设施采取“针对性”防疫。

1.5级防疫将限制公共设施使用人数，2级更为严格。2级防疫的其他措施包括咖啡店全天禁止堂食，只允许打包和外卖；餐厅21时后禁止堂食；练歌房21时后禁止运营。

鉴于首都圈桑拿房和健美操教室等地近期聚集感染频发，政府决定先对洗浴设施、室内体育设施、补习班和培训班等加强防疫。

非首都圈和首都圈最新防疫的实施时间分别为14天和7天。

韩联社报道，韩国政府作出上述决定，主要缘于以首都圈为中心的“第三波疫情”扩散至全国各地。

韩国疫情近期明显反弹。韩国中央防疫对策本部29日通报，28日零时至29日零时，韩国新增新冠确诊病例450例，累计确诊33824例，新增死亡病例1例，累计死亡523例。这是韩国单日新增确诊病例数近日首次回落至500例以下。

韩联社报道，虽然最近4日新增确诊人数呈减少趋势，但难以断定疫情蔓延势头得到有效遏制。29日通报数据减少可能与周末检测量较平时减少7000余份有关。

29日通报的新增确诊病例中，本土病例413例，其中首都圈263例。最近一周，韩国日均报告新增本土病例数超过400例，已达到全国防疫2.5级的标准。

韩国防疫部门认为，疫情仍在亲友聚会、办公室、补习班、桑拿房等日常活动空间蔓延，扩散可能持续更长时间。专家预计，单日新增确诊病例可能超过1000例。

韩国定于12月3日举行大学入学考试，预计全国考生超过49.3万人。疫情恶化加剧对病毒在考场蔓延的担忧。

韩国总统文在寅29日前往首尔市龙山区的居家隔离考生考点五山高中，视察备考工作，并与普通考点和确诊考生考点的工作人员视频连线。

他鼓励考生和监考人员，叮嘱他们做好防疫，同时呼吁民众避免不必要的聚餐聚会，配合政府防疫措施，为考生加油。（陈立希）（新华社专特稿）

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