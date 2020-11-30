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2020年11月30日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　传播权威声音，普及防控知识，抵制虚假消息，新闻工作者的正向引导对各国疫情防控具有重要意义。澜湄六国媒体代表从对话中汲取智慧，在交流中丰富经验，为进一步深化抗疫合作、促进经济复苏营造了良好舆论氛围。

　　——柬埔寨新闻社副社长坎·索菲罗姆

　　澜湄各国共同描绘了一幅因水结缘、因水而兴、守望相助、同舟共济的发展蓝图。在澜湄合作从快速拓展到全面发展的进程中，各国媒体始终做澜湄合作的见证者、记录者、传播者和推动者，充分显现了山水相连、人文相亲的情怀与友谊。希望澜湄各国媒体能进一步凝心聚力，向世界进一步彰显多边合作、区域合作的强大生命力。

　　——新华社总编室副主任班玮

　　澜湄国家共同抗击疫情、恢复地区经济活力，离不开各国媒体间的合作与支持。我们积极报道疫情防控举措，分享防疫经验，为彼此加油打气。后疫情时代，相信澜湄国家媒体进一步加强合作，将给地区民众带来更多福利。

　　——老挝外文出版社社长通罗·端沙万

　　2020年澜湄合作专项基金投入到缅甸农业、教育、信息技术等领域的22个惠民项目，为缅甸经济可持续发展、不断改善民生提供了有力支持。当前国际形势纷繁复杂，世界和地区经济遭受严重冲击。在此背景下，如何维护澜湄合作快速发展势头，妥善应对各种风险挑战，需要各成员国展示团结的力量。

　　——缅甸国家广播电视台台长耶乃

　　媒体在应对危机中发挥着举足轻重的作用。澜湄国家媒体人应承担起各自责任，分享信息、交流经验、推动合作，共同应对全球性的风险挑战，为各国实现更好发展贡献力量。

　　——泰国民众联络厅副厅长素拉塔·拉卡赛穆

　　澜沧江—湄公河绵延近5000公里，见证了澜湄各国同呼吸、共命运、共发展的历程。澜湄合作关乎地区人民福祉。中国积极推动共建“一带一路”、分享澜沧江水文信息、促进公共卫生合作等，展现出可贵的共享精神和大国担当，助力地区国家共抗疫情、重振经济活力。

　　——泰国泰中记者协会原会长差瓦·瓦尼瓦塔纳

　　我和我的同事们一直常驻在北京。在将近一年的时间里，我们目睹了中国政府有效控制疫情的过程。疫情给各国经济社会生活的方方面面造成了直接严重的损害。没有一个国家能够独立应对疫情，各国需要齐心协力。

　　——越南《人民报》驻京机构主任苏黎明


　　《 人民日报 》（ 2020年11月30日 14 版）
(责编：牛镛)
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