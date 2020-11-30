美国没资格当环保“教师爷”（国际论坛）

在此前多轮气候谈判过程中，美国的游说集团、资源企业寡头和西方的追随者们，妄图将谈判现场变成他们垄断全球资源的竞技场，借由环保问题对中国等发展中国家设置苛刻限制，让后者吞下发达国家破坏全球环境的苦果。

包括中国在内的发展中国家的发展权利等应当得到尊重和支持。真正的环境保护政策应在不损害发展利益的情况下解决污染问题。环保议题不应在美国等西方国家政治操弄下，成为阻碍发展中国家人民获得与发达国家民众相当的生活水平的借口。

美国政府不计后果地追求短期金钱收益，不负责任地破坏环境以及人类共同的长期发展利益。根据《纽约时报》今年7月的一项统计，美国本届政府已直接或以其他方式撤销近70项重大环境政策，还有30多项处于撤销进行中。在本国利益集团游说下，美国妄图施压一些发展中国家改变“洋垃圾”进口禁令，将其他国家变成其倾倒塑料制品的垃圾场；美国环保署大幅修改有关甲烷泄漏管制的相关规定，进一步放松管制，回避欧洲和美国国内民众对美国油气开采造成巨量甲烷泄漏的环保质疑。

在国际上，在某些美国政府官员眼中，美国对待国际条约、协定和国际合作，应以是否对美国有利、是否符合“美国优先”需要为唯一标准。美国退出气候变化《巴黎协定》，在《巴塞尔公约》缔约方会议期间阻挠关于加强管控塑料废物修正案的通过，拖欠《联合国气候变化框架公约》会费，就是例子。

美国发布所谓“中国破坏环境事实清单”，编造了大量污蔑中国的谎言。然而事实是，中国近年在环保领域做出了许多努力，美国没资格当环保“教师爷”。美方为了维持霸权地位，毒害致力于多边环保合作的国际政治环境，最终会破坏人类共处的自然环境。

人类生活在同一个地球，是命运共同体。单边主义不能解决全球问题，人类必须在各个层面上进行多边磋商合作。人类需要加强科学研究，鼓励技术创新，促进多边合作，解决环境污染问题，促进人类共同发展。

从煤炭到石油、天然气，再到核能，人类利用能源方式的创新升级是解决环境污染问题的重要途径。法国拥有领先的核能技术，法中两国在核能领域合作密切，推动了能源先进技术的共享。欧洲压水堆的推广和中国“华龙一号”的创新，是发达国家与发展中国家创新能源技术的典范。这样的合作将带动更多适合发展中国家使用的中小型核能反应堆的研发和推广，有利于人类未来获得充足、价廉、环保的清洁能源。

（作者为法国席勒研究所研究员、《新团结》报主编）

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 03 版）

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