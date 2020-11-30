匈塞铁路新路段通车运营

本报罗马11月29日电 （记者韩硕）贝尔格莱德消息：“呜——，”列车嘹亮的汽笛声在位于塞尔维亚的匈塞铁路泽蒙站响起。站台上，中国和塞尔维亚两国的工程师共同迎接驶入车站的首班列车。金色的阳光与蓝色的列车交相辉映，车站里洋溢着欢快的气氛。

当地时间11月25日上午9时许，由中国铁路国际公司和中国交通建设集团有限公司联营体承建的匈塞铁路塞尔维亚泽蒙至巴塔吉尼卡段（简称泽—巴段）左线顺利转线通车运营。泽—巴段全长10.62公里，是塞尔维亚首都贝尔格莱德至旧帕佐瓦段分段开通的第二段。“随着各线路陆续开通，往返贝尔格莱德市与郊区的通行时间大大缩短，给人们生活提供了很多便利。”项目部工作人员多尔德说。

今年以来，中塞两国人员克服疫情等困难，全力保障项目施工进度。10月21日，贝尔格莱德至泽蒙段左线开通。随着此次泽—巴段开通，在建的匈塞铁路低速段左线圆满通车。接下来，中国铁路项目团队将转入高速段建设。

匈塞铁路全长350公里，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的重点项目。“两个路段先后通车运营，为塞尔维亚带来振奋人心的好消息。”塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉德瓦茨表示，匈塞铁路大大拉近塞尔维亚与欧洲其他地区的距离，助力塞尔维亚打造地区交通、物流枢纽。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 03 版）

(责编：牛镛)