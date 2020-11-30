推动构建人类命运共同体的生动例证（和音）

随着中国扩大对外开放的步伐不断向前迈进，中国以自身复苏带动世界共同复苏的效应日益凸显，中国同东盟合作的空间将更为广阔

11月27日至30日，以“共建‘一带一路’，共兴数字经济”为主题的第十七届中国—东盟博览会在广西南宁举行。本届东博会首次采取线上线下相结合的办展形式，实体展总展位数5400个，“云上”参展企业1500多家。在27日的签约仪式上，各方共签订国内外投资合作项目86个，总投资额2638.7亿元，同比增长43.6%，增幅为历年东博会之最。东博会上澎湃的活力，充分说明中国同东盟合作潜力巨大。

“新形势下，中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建‘一带一路’重点地区，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在构建开放包容的地区架构中发挥更大作用。”习近平主席在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞，提出“提升战略互信，深入对接发展规划”“提升经贸合作，加快地区经济全面复苏”“提升科技创新，深化数字经济合作”“提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设”。“4个提升”，观照现实，着眼长远，在东盟各界引发热议。泰国参议院外交委员会顾问阿颂西认为，这4点倡议对建设更为紧密的东盟—中国命运共同体具有重要指导意义，也为未来东盟—中国关系发展指明了方向。

中国和东盟山水相连、血脉相亲，友好关系源远流长。在东盟对话伙伴中，中国创造了多项“第一”：第一个加入《东南亚友好合作条约》，第一个同东盟建立战略伙伴关系，第一个同东盟商谈建立自贸区，第一个明确支持东盟在东亚区域合作中的中心地位。

2013年，习近平主席提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。7年来，双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

7年来，共建“一带一路”倡议在东盟国家落地生根、开花结果。双方正就共建“一带一路”倡议同东盟发展规划持续深化对接，稳步推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目。中国愿同东盟一道，落实《中国—东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》，依托陆海新通道建设，加强铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施互联互通合作，加快推进现有经济走廊和重点项目建设，积极构建中国—东盟多式联运联盟。中国同东盟的相通相融是大势所趋、民心所盼。

中国同东盟经贸合作不断取得新成就。中国—东盟自由贸易区全面建成10年来，双方贸易额从2010年的2928亿美元增长到2019年的6415亿美元。今年前三季度，双方贸易额达4818亿美元，同比增长5%，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。双方经贸合作有力促进了彼此发展繁荣。日前签署的《区域全面经济伙伴关系协定》，有利于提升地区吸引力和竞争力，促进地区经济复苏，让亚太地区继续引领风气之先，进一步提振了双方经贸合作的信心。

数字经济是全球未来的发展方向，也是中国同东盟合作的重要领域。今年是中国—东盟数字经济合作年，双方携手合作，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，发挥互补优势，聚焦合作共赢，可以在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点，为双方经济社会发展培育更多新动能。

中国一贯秉持亲诚惠容周边外交理念发展同东盟国家关系。亲望亲好，邻望邻好。随着中国扩大对外开放的步伐不断向前迈进，中国以自身复苏带动世界共同复苏的效应日益凸显，中国同东盟合作的空间将更为广阔。明年是中国同东盟建立对话关系30周年，地区人民期待双方打造更高水平的战略伙伴关系，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，为地区形势注入更多稳定性和确定性，为地区发展注入更多新动能，增进地区国家人民的共同福祉。

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 03 版）

(责编：牛镛)