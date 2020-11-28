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境外媒体：拜登团队积极回应中国贺电

2020年11月28日16:00  
 
原标题：境外媒体：拜登团队积极回应中国贺电

参考消息网11月27日报道 境外媒体称，中国国家主席习近平致电祝贺拜登当选美国总统，拜登团队积极回应。

据英国《金融时报》网站11月26日报道，拜登过渡团队的一名官员说：“我们感谢所有发出祝贺的世界领导人，包括习主席。”

另据香港《南华早报》网站11月25日报道，致电祝贺标志着在华盛顿开始权力交接后，北京正式承认这一结果。

美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院的中国研究项目主任安德鲁·梅尔塔说，中国的贺电“意义重大，因为它把安全关切放在了前面，这并不令人惊讶，但非常直截了当，而且凸显了双边关系面临的真正挑战”。

礼德律师事务所合伙人、曾在奥巴马政府担任美国驻新加坡大使的戴维·阿德尔曼说：“这是对当选总统的亲切而得体的贺电。太平洋地区风平浪静符合北京和华盛顿的共同利益，两国领导人无疑期待一种比较温和的调子。”

又据拉美社北京11月25日报道，中国的政治学者认为，北京的官方表态将有助于重启沟通渠道、推动合作以及管控两国之间的摩擦。

他们认为，现在表态恰合时宜，因为白宫权力交接已正式启动，而且即将在这位民主党人任内辅助他的部分人选名单已经揭晓。

专家认为，新一届美国政府将在双边关系上采取更专业、老练、理智和务实的做法，但并不期待其对华方针会有彻底转变，它更可能寻求结盟以遏制中国在欧洲、亚洲和南海的影响力。

他们认为，气候变化、抗击新冠肺炎疫情和贸易战将成为双方接触之初首先要讨论的问题，而重开领事馆、学术交流以及记者、学者和学生的签证问题将随后进行研究。

（来源：参考消息网）

(责编：燕勐、杨牧)
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