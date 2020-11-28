全球疫情简报：美国新冠确诊病例超1300万例 德国确诊病例破百万例

新华社北京11月28日电 27日全球疫情简报：美国新冠确诊病例超1300万例 德国确诊病例破百万例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间27日17时24分（北京时间28日零时24分），全球新冠确诊病例较前一日增加441157例，达到60534526例；死亡病例增加9310例，达到1426101例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间28日6时25分，全球确诊病例达61501092例，死亡病例为1440506例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达13062364例，死亡病例为264684例。

新闻事件

约翰斯·霍普金斯大学27日发布的统计数据显示，截至北京时间28日5时26分，美国累计确诊病例超1300万例，达到13047202例。美国单日新增确诊病例数目前正快速攀升，并连续25天保持在10万例以上。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所27日公布的疫情数据显示，截至当日零时，德国累计确诊病例破百万，达1006394例，较前一日增加22806例；累计死亡15586例，较前一日增加426例。

据韩国中央防疫对策本部27日通报，当地时间26日零时至27日零时，韩国新增确诊病例569例，已连续两天超过500例。韩国防疫部门表示，初步判断韩国境内正在出现第三波疫情流行。韩国国务总理丁世均当天表示，目前以年轻人为主的患者骤增，疫情扩散速度正在加快。

据印度媒体27日报道，印度西部古吉拉特邦一家新冠患者定点收治医院的重症监护室当天凌晨发生火灾，造成至少5名患者死亡，另外6名患者受伤。

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