原标题：外交部发言人就中澳经贸往来、新冠肺炎病毒溯源等答记者问

新华社北京11月27日电（记者潘洁）在27日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚就中澳经贸往来、新冠肺炎病毒溯源等回答了记者提问。

希望澳方为两国务实合作创造良好条件

在回答有关中方对澳大利亚进口葡萄酒采取临时反倾销措施的有关提问时，赵立坚说，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和前提。“澳方应切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进中澳互信、符合全面战略伙伴关系精神的事，为两国务实合作创造良好条件。”

希望各国积极推进新冠肺炎病毒全球溯源工作

一些媒体发表文章称，新冠肺炎病毒并不一定起源于中国，进口食品包装上发现了新冠肺炎病毒，这是新冠肺炎病毒可能起源于其他地方的证据。

对此，赵立坚表示，这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和身体健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。“我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。”

世人对ASPI真实面目早已看得一清二楚

澳大利亚媒体近日刊文披露澳大利亚战略政策研究所（ASPI）与外国“金主”之间存在大量利益输送、裙带勾连的问题。文章举例称，作为ASPI最大外国“金主”，美国国务院过去一个财年的资助近140万澳元，同比爆炸式增长367%，并且全部用于反华项目。

对此，赵立坚说，这不是第一次中外媒体披露这家所谓的“研究所”的真面目了。真理越辩越明，事实越讲越清。这家所谓的“研究所”究竟是在搞学术研究还是在散播谎言和虚假信息，它究竟是独立学术研究机构还是其背后“金主”利益的代言人，世人对此早已看得一清二楚。“无论这家所谓的‘研究所’如何卖力表演，都只会自取其辱，成为国际社会的笑柄。”

对罗克·卡博雷再次当选布基纳法索总统表示祝贺

据报道，布基纳法索全国独立选举委员会于当地时间11月26日公布总统选举初步结果，现任总统、人民进步运动党总统候选人罗克·卡博雷以57.87%的得票率赢得总统大选。

赵立坚表示，中方对罗克·卡博雷总统胜选表示祝贺。近年来，中国同布基纳法索双边关系发展势头强劲，合作成果切实惠及两国人民。中方高度重视中布关系发展，愿同布方新一届政府携手努力，加强两国各领域交流与合作，推动中布关系不断向前发展。

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