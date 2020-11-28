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习近平在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞

2020年11月28日08:58  来源：人民网－人民日报
 

　　11月27日，国家主席习近平在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞。
　　新华社记者 李学仁摄

　　7年来，中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。面对新冠肺炎疫情，双方守望相助，共克时艰。当今世界正在经历百年未有之大变局，各国人民的命运从未像今天这样紧密相连。中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区，愿同东盟推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体

　　第一，提升战略互信，深入对接发展规划。第二，提升经贸合作，加快地区经济全面复苏。第三，提升科技创新，深化数字经济合作。第四，提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设

　　

　　新华社北京11月27日电 国家主席习近平27日在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞。

　　习近平强调，2013年，我提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。7年来，中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。面对新冠肺炎疫情，双方守望相助，共克时艰。当今世界正在经历百年未有之大变局，各国人民的命运从未像今天这样紧密相连。中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区，愿同东盟推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

　　第一，提升战略互信，深入对接发展规划。依托陆海新通道建设，加强基础设施互联互通合作，加快推进现有经济走廊和重点项目建设，积极构建中国—东盟多式联运联盟。明年是中国—东盟建立对话关系30周年，中方愿同东盟一道，打造更高水平的战略伙伴关系。

　　第二，提升经贸合作，加快地区经济全面复苏。进一步实施好中国—东盟自由贸易协定。中方希望《区域全面经济伙伴关系协定》尽早生效。畅通贸易、促进投资，相互开放市场，推动产业链、供应链、价值链深度融合。在确保疫情防控前提下，采取措施便利人员往来和货物流通。推动澜湄合作、中国—东盟东部增长区合作。

　　第三，提升科技创新，深化数字经济合作。在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点，加强数据安全保护和政策沟通协调。建设中国—东盟信息港，打造“数字丝绸之路”。

　　第四，提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设。加强政策对话、信息分享和疫苗合作。中国将在疫苗投入使用后积极考虑东盟国家需求，为东盟抗疫基金提供资金支持，为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员，共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制。

　　习近平强调，明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国将坚定不移扩大对外开放，中国同东盟合作空间将更为广阔。

　　习近平最后说，希望双方通过本届盛会，创造更多商机，收获更多成果，携手共创更加繁荣美好的未来。（致辞全文见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月28日 01 版）

(责编：燕勐、杨牧)
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