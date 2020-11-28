原标题：俄新年以前将启动新冠疫苗大规模接种

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫26日说，俄罗斯将在新年以前开始大规模接种新冠疫苗。

同一天，俄总统弗拉基米尔·普京为西伯利亚一家生产新冠药物的制药厂“远程”揭牌。

【分步推广】

佩斯科夫26日告诉媒体记者：“我无法告诉你（疫苗接种启动的）确切日期，但它应该在新年以前开始。”

考虑到俄罗斯幅员辽阔以及疫苗特殊的存储要求，大规模接种计划将分步骤推广，民众自愿接种。佩斯科夫说：“目标是把接种分成数个很小的阶段，确保愿意接种的民众尽快接种疫苗。”

他本月早些时候说，俄罗斯相关药厂已开始生产新冠疫苗，产量将不断提高，预期最近几个月内将大规模接种。疫苗将优先满足国内接种需求，其次满足国外合作伙伴需求。

佩斯科夫说，为遏制疫情蔓延，当前急需生产疫苗和启动大规模接种。大规模接种可以抑制新冠病毒传播并预防病毒进一步扩散。

【设立药厂】

普京26日发表视频讲话，祝贺西伯利亚一家制药厂成立。他在讲话中说，这家制药厂将生产新冠药物以及用于治疗肺结核、糖尿病、肝炎和其他疾病的药物。

“民众需要这些药物，”普京说，“不夸张地说，他们每天都需要它们。”

同一天，俄罗斯单日新增新冠确诊病例及死亡病例创新高。数据显示，俄罗斯26日新增确诊病例25487例，新增死亡病例524例；迄今累计确诊接近218.8万例，累计病亡超过3.8万例。

俄罗斯公共卫生监管机构26日说，俄罗斯部分地区收治新冠患者的病床告急，这些地区的总人口大约1.45亿。

俄罗斯首都莫斯科疫情严重，26日报告新增确诊病例6075例。莫斯科市政府当天延长一项防疫政策的期限，建议65岁以上民众或高风险群体自我隔离至明年1月15日。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁说，政府已经要求多家企业保持至少30%员工远程工作的模式直至明年1月中旬。

索比亚宁在他的网站写道，专家认为目前不需要追加防疫限制措施，但解除已经实施的举措将是“不成熟、鲁莽的决定”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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