疫情反弹，欧洲经济复苏不易

近日，德国慕尼黑伊佛经济研究所公布的最新数据显示，德国11月商业景气指数从10月的92.5跌至90.7。伊佛经济研究所所长菲斯特表示，第二波新冠肺炎疫情打断了德国经济复苏的进程。和德国一样，其他欧洲国家也普遍面临疫情反弹带来的经济冲击。

经济增长再陷停滞

日前，德国中央银行德意志联邦银行发布报告，认为受国内外应对第二波新冠肺炎疫情的限制措施影响，德国经济在今夏强劲增长过后，可能陷入停滞，甚至衰退。

由于新冠肺炎确诊病例飙升，德国从11月2日起开始部分“封城”，关闭餐馆、健身房和电影院。25日，德国总理默克尔和16个州的领导人达成协议，原本将在11月底到期的限制措施将持续到12月20日，并且可能继续延长。

法国、英国等欧洲国家也采取了类似的限制措施，各类经济社会活动因此不得不按下“暂停键”。

《日本经济新闻》近日报道称，在法国巴黎的一家购物中心，往年此时为迎接圣诞节的到来，这里的玩具卖场早已人头攒动。而如今，商场被写有“禁止入内”的隔离带圈起。刚刚重启的经济活动不得不因为疫情的卷土重来而再次中断。

美国莫宁咨询公司的统计数据显示，法国全国消费者信心指数在11月创下半年来的新低，接近4月第一波疫情肆虐时的水平。

英国财政大臣苏纳克25日在向英国议会作支出审查报告时表示，目前英国面临公共卫生和经济双重紧急情况，今年英国经济或将萎缩11.3%。

长期风险影响持续

“疫情压力之下，欧洲国家相继出台限制措施，切断经济社会活动，这给欧洲经济复苏带来直接阻力。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长刘明礼在接受本报记者采访时分析称，欧洲经济复苏的前提是疫情得到有效控制。目前来看，欧洲国家控制疫情仍需一段时间，尤其随着圣诞假期的来临，民众聚会增多可能加剧疫情扩散风险。

近日，不少欧洲国家开始考虑在圣诞假期放松限制措施。法国总统马克龙日前表示，将从11月底起逐步解除全国范围的封锁。英国政府也放出风声，称将在圣诞节期间放松限制措施，允许最多3个家庭在室内聚会。与此同时，欧洲各国政府纷纷“喊话”民众，呼吁大家在圣诞假期减少聚会与出行。

“长远来看，欧洲经济复苏还会面临很多麻烦。目前，为了应对疫情冲击，欧洲国家不可避免地大规模增加财政支出来保证就业和民众的基本生活。然而，如此大规模的财政赤字和不断提高的债务水平可能在长时间内持续影响欧洲经济复苏。”刘明礼分析称。

彭博社报道称，在国家担保和央行刺激措施的推动下，欧洲企业通过向银行贷款或发行债券，以度过现金流危机。而当这种支持结束时，它们的财务状况也许会面临崩溃的风险。

有力反弹仍需时日

欧盟委员会的最新预测显示，今年欧元区经济预计萎缩7.8%。苏纳克认为，英国经济“伤疤”恐将持续存在，预计到2022年第四季度经济产出才能恢复到疫前水平。

“当前，欧洲各国为推动经济复苏都采取了相应措施，比如为困难企业或个人提供紧急救助，这是必要的。但这些措施不都具有可持续性。尤其是那些财政不太宽裕的国家，他们对企业和个人的财政扶持手段有限，这就需要欧盟成员国之间互相帮助。”刘明礼指出，欧盟已经意识到这一问题，并在之前推动成立欧洲复苏基金，但成员国之间的财政转移在具体操作过程中依然存在不少困难。

11月16日，波兰和匈牙利投票否决了总额达1.8万亿欧元的欧盟未来7年（2021—2027年）预算，此举将导致7500亿欧元的欧洲复苏基金无法启动。这两个国家反对的原因是，预算案中有一项条款规定，获得欧盟拨款的条件之一是“尊重法治”。

“一方面，欧洲国家要有效控制疫情，还需一段时间，大规模接种疫苗也很难在短期内实现；另一方面，欧盟成员国在通过财政转移实现互帮互助的过程中还面临分歧。因此，对于欧洲经济出现强有力的反弹，还要保持一定耐心。”刘明礼说。

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