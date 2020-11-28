海洋保护，中国有作为有担当（观象台）

近日，在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上，中国国家主席习近平指出，中方支持二十国集团在减少土地退化、保护珊瑚礁、应对海洋塑料垃圾等领域深化合作，打造更牢固的全球生态安全屏障。

这是中国对守护蓝色地球的最新表态。一段时间以来，美国个别政客在海洋垃圾问题上向中国泼脏水。但是，事实和数据证明，这些政客的做法实在可笑又可恨。

海洋垃圾，尤其是塑料垃圾，是别有用心的人经常炒作的题材。但事实上，早在2008年，中国就实施“限塑令”，大力推广废塑料循环再利用。截至2019年底，中国城市生活垃圾无害化处理率接近99%。中国沿海城市已全部建立垃圾分类和“海上环卫”机制，积极开展海滩和海洋垃圾清理活动。今年9月，由美国12家权威塑料垃圾研究机构参与，来自美国、加拿大等国的20位科学家在美国《科学》杂志联合刊文指出，中国人均塑料垃圾产生量不到欧美等发达国家的1/6。同时，根据研究模型预测，在全球排放塑料垃圾目标限制在800万吨的阈值模式下，到2030年，中国塑料垃圾排放将进一步减少，排在世界第24位。根据这个结果，如果扣除滞留在湖泊和河流水环境的塑料垃圾，中国向海洋排放的塑料垃圾更少。

反观美国，数据则令人触目惊心。近日发布于国际学术期刊《科学进展》的一项最新研究指出，美国把塑料垃圾污染问题归咎于亚洲国家，但美国才是世界上最大的塑料垃圾制造者。美国2016年制造的塑料垃圾量在全世界排名第一，达4200万吨。美国虽然只有世界总人口的4%，却制造了世界上17%的塑料垃圾。研究人员估计，2016年，美国共向环境中无序排放了224万吨塑料垃圾，多达145万吨的美国塑料垃圾最终流入了距离海岸线50公里内的地方。这意味着，美国才是造成世界沿海塑料污染的主要国家之一。

值得注意的是，作为世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，美国既不批准《巴塞尔公约》，又在2019年5月《巴塞尔公约》缔约方会议上试图阻挠关于加强管控塑料废物修正案的通过，并长期将处理能力欠缺的发展中国家作为塑料废物的最终处置场所。美国是世界第二大塑料垃圾出口国。30年来，美国把半数可回收的塑料垃圾运往海外，主要是中国和其他发展中国家。出口的塑料垃圾中有不少无法再利用的部分，最终对当地环境造成了污染。

然而，事实和数据无法阻止美国个别政客把脏水泼向中国。只是，拙劣的表演遮盖不了中国在海洋保护问题上的作为和担当。

中共十八大以来，中国近岸海域环境质量总体改善，2019年近岸海域优良水质面积比例为76.6％，比2012年增加12.9个百分点。在渔业资源养护方面，中国率先做出姿态，承担起相应责任。中国通过严格的管理制度和措施，切实加强远洋渔船监管，有效实现了规范有序发展；先后加入了8个区域渔业管理组织，切实履行国际渔业资源养护和管理义务；为积极养护海洋渔业资源，今年在全球率先提出并自主实施休渔。此外，中国将在“十四五”期间，以海湾为突破口全面提升海洋生态环境质量。力争到2035年，全国1467个大小海湾都能建成“美丽海湾”。

全力守护蓝色地球的美丽，早已成为越来越多人的共识。无视自身不足，向他国甩锅推责，绝对不是正途。美国个别政客的拙劣表演，可以休矣。

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