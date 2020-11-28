推动中国—东盟“政党+”合作

11月26日，中国共产党同东南亚国家政党首次对话会在广西南宁举行。中国共产党和东南亚国家近40个政党的近300位高级别代表参加对话会。

与会政党政要围绕“共抗疫情挑战”“共建繁荣丝路”“共促经济民生”等议题进行充分交流。柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、泰国等政党领导人高度评价以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得的巨大发展成就，衷心感谢中国为东盟国家应对疫情提供的宝贵支持和帮助。

健康丝绸之路、新冠肺炎疫苗实施计划、中国—东盟公共卫生合作倡议……中国共产党与东南亚各国政党通过多方式、多平台，分享防控疫情、复工复产的经验做法，开创“政党+”合作新模式。“中国用实际行动展现了与东盟各国加强合作，为地区人民造福，为人类谋发展的坚定决心和宗旨。”印尼大印尼行动党副总主席苏吉约诺表示。

后疫情时代加强交流，推动共建“一带一路”合作，这是各方共同愿望。7年来，中国东盟共建“一带一路”合作稳步推进，有力促进了地区经济发展和民生改善，疫情下更成为提振地区经济的重要引擎。中老铁路、中马钦州产业园、雅万高铁……一大批项目落地，有力促进了区域内的互联互通。“我们希望通过共建‘一带一路’，帮助地区国家更多民众脱贫致富。”缅甸傈僳民族发展党主席瑞民表示。

“建议东盟国家政党和中国共产党加强研讨培训合作”“建议开展智慧城市合作”……对话会上，各方围绕当前形势和各国经济复苏发展的任务，就如何为更好擘画中国—东盟合作的未来贡献政党智慧，积极建言献策。“希望本次对话会进一步强化地区政党在各国发展进程中的重要作用，推动中国—东盟关系不断迈上新台阶。”菲律宾国家团结党副主席罗米欧·阿克普说。

各方看好中国经济发展对地区合作的重要带动作用。“中共十九届五中全会审议通过了关于制定第十四个五年规划的建议，将为东盟各国同中国深化大项目建设等各领域合作创造新机遇。”缅甸联邦巩固与发展党代表丁乌伦说。

“中国将推动建设更高水平开放型经济新体制，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”中联部部长宋涛说，“一个拥有14亿人口超大市场、经济长期向好发展、奉行睦邻安邻富邻政策的中国，将成为地区经济增长之源、活力之源、稳定之源。”

《 人民日报 》（ 2020年11月28日 02 版）

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