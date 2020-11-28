杨洁篪出席第十七届中国—东盟博览会开幕式

本报南宁11月27日电 （记者邓建胜、刘慧、张矜若）第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会27日上午在广西南宁开幕。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪出席开幕式、巡视博览会展馆并集体会见东盟国家和巴基斯坦驻华使节。

杨洁篪说，习近平主席在开幕式视频致辞中表示，中方愿同东盟携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。习近平主席的重要讲话必将对中国同东盟的合作产生重要而深远的影响。我们将落实好中国同东盟国家和巴基斯坦领导人重要共识，继续深化各领域务实合作，推动中方同东盟和巴方关系取得新的更大发展。

杨洁篪指出，本届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会恰逢中国—东盟自由贸易区全面建成10周年、中国—东盟数字经济合作年，也是中国和东盟国家在团结抗击新冠肺炎疫情背景下共同主办的重大国际展会。在疫情特殊背景下，今年依然有1600多家中外企业线下参展，许多外国客商以线上方式积极参加“云上博览会”。这再次有力证明，疫情无法阻隔中国同周边国家的经贸合作，中国—东盟博览会前景广阔，潜力巨大。

杨洁篪表示，今年以来，面对复杂形势，中国同东盟各国、巴基斯坦等地区国家坚持守望相助，合力赢取疫情防控阶段性成果；坚持互利合作，共同促进地区经济恢复发展；坚持多边主义，携手维护地区和平稳定。中国即将全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将坚定贯彻新发展理念，积极构建新发展格局。中国将同周边国家继续高质量共建“一带一路”，建设“陆海新通道”，实现融合发展。中国实施高水平对外开放、扩大同各国合作共赢的决心坚定不移。

《 人民日报 》（ 2020年11月28日 02 版）

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