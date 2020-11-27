外交部：中国同东盟合作空间必将更为广阔

人民网北京11月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

总台央视记者：今天上午，第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁开幕。中方如何评价中国—东盟合作成果？对双方未来发展有何期待？

赵立坚：近期，“中国—东盟”的话题热度很高。今天上午，第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式在广西南宁举行，习近平主席发表了视频致辞，杨洁篪主任出席开幕式。昨天，第八届中国—东盟技术转移与创新合作大会、第四届中国—东盟信息港论坛、中国—东盟北斗应用与产业发展合作论坛等活动也如期举办。

中方始终视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区。昨天我说过，过去十年是中国—东盟经贸关系的“黄金十年”。中国和东盟政治互信继续深化，互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交流更加密切。中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体的生动例证。

相互尊重、互利共赢是中国与东盟关系发展的鲜明印记。放眼未来，中国同东盟合作空间必将更为广阔。我们希望与会各方通过本届盛会，创造更多商机，收获更多成果，携手共创更加美好的未来。

路透社记者：据报道，尽管面临美国对委石油制裁，委内瑞拉已恢复向中国直接运输石油。美国财政部发言人周三称，委内瑞拉石油领域活动参与方将面临制裁风险。中方对此有何评论？

赵立坚：委内瑞拉是中国在拉美的重要合作伙伴，中委合作始终遵循平等互利、合作共赢和商业化原则开展，合法合规，利国利民。中方坚信，不论形势如何变化，中委合作都会正常开展下去，造福两国人民。

中新社记者：据报道，布基纳法索全国独立选举委员会于当地时间11月26日公布总统选举初步结果，现任总统、人民进步运动党总统候选人卡博雷以57.87%的得票率赢得总统大选。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到布基纳法索国家独立选举委员会已经公布总统选举初步结果，非洲有关观察团对选举过程予以肯定。中方对罗克·卡博雷总统胜选表示祝贺。

近年来，中国同布基纳法索双边关系发展势头强劲，合作成果切实惠及两国人民。中方高度重视中布关系发展，愿同布方新一届政府携手努力，加强两国各领域交流与合作，推动中布关系不断向前发展。

美国专题新闻社记者：中方对澳大利亚进口葡萄酒采取反倾销措施。尽管反倾销调查尚未结束，但该措施使得中国市场对澳出口商而言不再具有商业可行性。中方采取相关措施是出于何种原因？

赵立坚：关于你提到的这次临时反倾销措施，中国商务部已经发布了公告。具体情况请你向主管部门了解。

中方对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。我们始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民共同利益。希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，为推动中澳关系重回正轨提供条件。

《北京青年报》记者：日前，发言人提到将举办中国—阿拉伯国家改革发展专家视频会，能否介绍一下会议情况？

赵立坚：谢谢你对本次会议的关注。11月26日，在中阿合作论坛支持下，由中阿改革发展研究中心主办的中阿改革发展专家视频会成功举办。来自中国以及沙特、阿联酋、埃及、伊拉克、约旦和突尼斯等国有关中阿研究机构知名学者与会。他们围绕“共建中阿命运共同体”、“搭建海湾地区多边对话平台”两大议题进行了深入研讨，提出了很多有价值的建议。

中阿专家一致认为，面对世界百年未有之大变局，中阿双方面临共同的任务和挑战，特别是今年以来新冠肺炎疫情全球蔓延，双方深化合作的意愿更加迫切。今年7月中阿合作论坛第九届部长会以视频方式成功举行，明确将习近平主席提出的“携手打造面向新时代的中阿命运共同体”倡议写入了部长会成果文件，并提交中阿峰会讨论。打造中阿命运共同体恰逢其时，双方应不断推进“一带一路”合作和人文交流，为构建人类命运共同体做出不懈努力。

阿方专家高度赞赏王毅国务委员兼外长提出的搭建海湾地区多边对话平台倡议，认为该倡议为解决地区热点问题提供了中国方案，体现了中方致力于缓和地区局势、促进地区稳定发展的一贯立场，对推动解决相关问题十分有益。中阿专家强调，单边主义、极限施压行不通，应秉持多边主义，通过集体协商方式实现建设地区和平与稳定的共同目标。

法新社记者：关于中方针对澳大利亚进口葡萄酒实施的反倾销措施，这一决定完全是出于贸易方面的考虑吗？还是与中澳双边关系趋于紧张有关？

赵立坚：我和我的同事已经多次回答了关于中澳两国间贸易的问题。中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和前提。澳方应切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进中澳互信、符合全面战略伙伴关系精神的事，为两国务实合作创造良好条件。

路透社记者：一些中国媒体发表文章称，新冠病毒并不一定起源于中国。其中一些文章称，进口食品包装上发现了新冠病毒，这是新冠病毒可能起源于其他地方的证据。中国官方的立场也是这样吗？

赵立坚：我们已经看到、听到国际上不断出现关于新冠肺炎疫情暴发时间、地点等报道。这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和身体健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。

中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同国际社会一道，为全球病毒和抗疫合作做出贡献。

深圳卫视记者：我们注意到，澳大利亚媒体近日刊文披露澳大利亚战略政策研究所（ASPI）与外国“金主”之间存在大量利益输送、裙带勾连的问题。文章举例称，作为ASPI最大外国“金主”，美国国务院过去一个财年的资助近140万澳元，同比爆炸式增长367%，并且全部用于反华项目。你对此有何评论？

赵立坚：我也看到了这篇题为《澳大利亚战略政策研究所才是外国代理人》的报道。事实上我和我的同事多次回答过类似问题，中外媒体也不是第一次披露这家所谓的“研究所”的真面目了。真理越辩越明，事实越讲越清。这家所谓的“研究所”究竟是在搞学术研究还是在散播谎言和虚假信息，它究竟是独立学术研究机构还是其背后“金主”利益的代言人，世人对此早已看得一清二楚。我还想多说一句，无论这家所谓的“研究所”如何卖力表演，都只会自取其辱，成为国际社会的笑柄。

《中国日报》记者：据报道，澳大利亚军方日前公布的调查报告证实，在阿富汗执行任务的澳军人涉嫌战争罪，制造了多起杀害囚犯和无辜平民事件。澳大利亚政要和媒体对此表示批评和谴责。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们对有关报道披露的细节感到震惊，严厉谴责这种违背国际公约和人类良知的行径。我们呼吁对此进行彻底调查并将有关人员绳之以法。

澳大利亚与一些西方国家一向以所谓“人权卫士”自居，动辄对其他国家人权指手画脚。这一报告揭露出的事实充分暴露出这些西方国家所谓“人权”、“自由”的虚伪性。有关国家应反躬自省，多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背良知的问题，停止借人权问题干涉别国内政，搞政治操弄。

路透社记者：感谢你刚才的详细回答。中国媒体刊发文章认为新冠病毒可能起源于国外，中方是否认同这样的观点？

赵立坚：我刚才重申的是中方关于病毒溯源问题的一贯立场。中方已经多次表示，尽管中国首先报告疫情，但并不意味着就是疫情起源的地方。中方一贯主张，病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围内开展国际科学研究与合作，这样我们才能更好地预防未来可能出现的风险。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等国际组织加强合作，推进全球溯源工作。

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