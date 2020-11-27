原标题：王毅会见韩国国会议长朴炳锡

新华社首尔11月27日电（记者陆睿 耿学鹏）当地时间11月27日，国务委员兼外长王毅在首尔会见韩国国会议长朴炳锡。

朴炳锡请王毅转达对全国人大常委会委员长栗战书的诚挚问候。朴炳锡表示，韩中关系对两国和东北亚繁荣稳定都至关重要。患难见真情，韩中两国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持，成为世界典范。韩方高度评价习近平主席在二十国集团领导人峰会上提出的坚持多边主义、坚持开放包容的重要主张，赞赏中方提出争取在2060年前实现碳中和。韩国国会将大力支持加强韩中关系，希望两国建立议会战略对话机制，推动双边人文交流以及环境、气候变化等领域合作，以两国建交30周年为契机，促进两国关系进一步深入发展。韩方感谢中方在推进半岛和平进程中所作重要贡献，主张半岛问题主导权应当掌握在半岛南、北人民手中，通过对话、合作解决半岛问题，希中方为维护半岛和平稳定发挥更大作用。

王毅向朴炳锡转达全国人大常委会委员长栗战书的亲切问候。王毅表示，中方对韩方战胜疫情充满信心，更对后疫情时期加强中韩战略合作充满期待。中韩建交近30年来，两国关系得到长足发展，既实现了双方合作共赢，也促进了地区稳定发展。面对百年未有之大变局，中方愿同韩方一道，通过“中韩关系未来发展委员会”汇聚两国各界智慧，谋划两国关系长远发展，从全球视野推进双边合作，推动中韩关系在下一个30年实现更大发展，为地区和世界作出更大贡献。中方愿同韩方加强议会交流，推动人文交往，深化各领域合作。南北双方是半岛的主人，中方支持南北改善关系，推进和解进程，致力于最终实现半岛长治久安。作为半岛近邻，中方愿为此继续发挥建设性作用。

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