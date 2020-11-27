原标题：全球疫情简报：世卫统计确诊破6000万 瑞典王子夫妇确诊感染

新华社北京11月27日电 26日全球疫情简报：世卫统计确诊破6000万 瑞典王子夫妇确诊感染

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间26日18时38分（北京时间27日1时38分），全球新冠确诊病例较前一日增加577198例，达到60074174例；死亡病例较前一日增加11263例，达到1416292例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间27日9时27分，全球确诊病例达60860169例，死亡病例为1429733例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达12879864例，死亡病例为263413例。

新闻事件

瑞典王室26日说，瑞典王子卡尔·菲利普及索菲娅王妃新冠病毒检测结果呈阳性，并已进行隔离。

据伊朗卫生部26日发布的数据，伊朗过去24小时新增确诊病例13961例，创疫情以来单日最高纪录，累计确诊达908346例。

据日本广播协会电视台统计，当地时间26日零时至20时30分，日本新增确诊病例2502例，累计确诊140288例；新增死亡29例，累计死亡2065例。日本首相菅义伟称未来3周非常重要，呼吁民众积极配合防疫。

尼泊尔政府25日晚召开会议，决定恢复所有国际航班，向所有外国游客开放所有旅游项目。尼文化、旅游和民航部部长巴特拉伊表示，所有外国游客飞抵加德满都后必须出示过去72小时内完成的新冠病毒检测阴性报告，并在加德满都的宾馆自我隔离7天。

德国联邦和各州政府25日晚达成协议，延长从11月初开始实施的新冠防疫限制措施至12月20日，并进一步收紧私人聚会人数限制、戴口罩等相关规定。

哥伦比亚总统杜克25日宣布，为控制疫情进一步蔓延并加强病例追踪，现行的全国卫生紧急状态将延长至明年2月28日。

(责编：燕勐、刘洁妍)