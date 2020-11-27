原标题：俄外长表示白俄罗斯宪法改革有助于稳定白局势

新华社明斯克11月26日电（记者魏忠杰 李佳）俄罗斯外交部长拉夫罗夫26日在白俄罗斯首都明斯克表示，白俄罗斯已经启动的宪法改革有助于稳定白局势。

拉夫罗夫当天同白俄罗斯外交部长马克伊在明斯克共同主持召开俄白两国外交部联席会议。拉夫罗夫在席间表示，白俄罗斯是俄罗斯的盟友和战略伙伴，俄方希望白局势稳定。在俄方看来，白俄罗斯领导人发起的宪法改革是白政治、经济和法律制度改革与完善的重要阶段。

他表示，美国和部分欧洲国家粗暴干涉主权国家内政，“继续使用所谓颜色革命的肮脏手法，包括操纵舆论、建立和公开支持反政府力量并使其激进化等做法”，这些手法也被用于白俄罗斯。

拉夫罗夫说，以美国为首的西方国家继续狭隘自私地推行自身利益，力图在世界舞台上维护自身霸权。

白俄罗斯8月9日举行新一届总统选举，现任总统卢卡申科以80.1%的得票率胜出，第六次当选总统。随后，明斯克等城市多次发生较大规模抗议活动，对总统选举结果提出质疑。俄方已多次表态支持白俄罗斯局势实现正常化，反对外部势力干预白俄罗斯国内事务。

俄白两国于1999年12月签署成立联盟国家条约。条约规定，两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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