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国防部：希望中美两军关系健康稳定发展

2020年11月27日08:15  来源：新华网
 
原标题：国防部：希望中美两军关系健康稳定发展

　　新华社北京11月26日电（记者梅世雄、梅常伟）国防部新闻发言人任国强26日在国防部例行记者会上就中美两军关系答记者问。他表示，希望中美两军关系健康稳定发展。

　　有记者问，克里斯托弗·米勒日前出任美国代理国防部长。请问中方如何看待此次人事调整？这是否影响两军关系发展？

　　任国强说，我们注意到近期美国防务部门领导人的调整。这是美国的内政，中方不予置评。我要强调的是，中方始终重视中美两军关系发展。保持两军关系健康稳定发展符合中美双方的根本利益，也是国际社会的共同期待。我们希望美方与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，增进彼此理解，避免误解误判，继续聚焦合作，管控风险分歧，为维护中美两国两军关系稳定、促进中美两国人民和世界各国人民的共同利益作出努力。

　　有记者问，据媒体报道，美海军部长布雷思韦特近日称，希望建立一支新的编号舰队对抗中国的军事野心。同时，美太平洋空军司令威尔斯巴赫称，中国空军是美在太平洋地区“首要对手”。请问对此有何评论？

　　任国强说，这是美方一些人的老套路，先是制造“敌人”、炒作“威胁”，然后对内要钱要物、对外争霸称霸，把戏虽旧，其心险恶，完全是冷战思维和零和博弈的典型表现，完全违背和平发展合作共赢的时代潮流。我们对此坚决反对。

　　任国强表示，中方坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，坚决维护自身主权、安全、发展利益，永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，但中国的发展壮大是任何力量都阻挡不了的！

　　任国强说，我们希望美方睁眼看世界，理性看中国，顺应时代潮流，多做有利于世界和平与发展的事情。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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