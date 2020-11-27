中国共产党同东南亚国家政党首次对话会在南宁举行

本报南宁11月26日电 （记者李纵）中共中央对外联络部和中共广西壮族自治区委员会26日以“促进新时代中国—东盟合作：政党的责任和担当”为主题在广西南宁共同举办中国共产党同东南亚国家政党首次对话会。

中联部部长宋涛在会上重点宣介了十九届五中全会精神，并表示在习近平总书记和东盟国家领导人共同引领下，中国与东盟率先开展区域抗疫合作，本地区疫情防控和经济社会恢复发展均走在世界前列。本次对话会是双方政治互信进一步提升的重要标志。我们愿同东南亚国家政党一道，凝聚政治共识，促进务实合作，推动中国—东盟关系更上新台阶，为世界和平发展贡献力量。

东南亚与会政党领导人表示，中共十九届五中全会不仅将为中国未来发展带来更为光明的前景，也将为世界各国提供更多的发展机遇。东南亚国家政党愿以本次对话会为新起点，同中国共产党一道，坚定支持各国奉行睦邻友好政策，促进互利合作，为打造更加紧密的中国—东盟战略伙伴关系贡献更多政党力量。

东南亚国家近40个政党，包括20多位党首、5位议长以及我驻东盟国家大使等通过视频连线方式参会，东盟国家驻华大使现场出席会议。会议通过《中国共产党和东南亚国家政党关于促进中国—东盟合作的共同倡议》。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 03 版）

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