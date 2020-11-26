原标题：德国延长并收紧新冠防疫措施

新华社柏林11月25日电（记者张毅荣）德国联邦和各州政府25日晚达成协议，延长从11月初开始实施的新冠防疫限制措施至12月20日，并进一步收紧私人聚会人数限制、戴口罩等相关规定。

为应对新冠疫情，德国从11月初起关闭各类餐饮和文体休闲设施，仅保留外卖和理发服务。零售与批发商店可在遵守卫生、限流条件下营业。中小学和幼儿园可按当地防疫政策保持开放。酒店只提供必要和明确不以旅游为目的的住宿服务。

按照25日的新协议，此前要求的公共场所聚集不得超过2户10人，现被缩减为与亲友的私人聚会不得超过2户5人，但不限14岁以下人群。此前佩戴口罩的规定仅限密闭公共空间，现扩大至人流密集的城区、商店门前与停车场。在7天内每10万人确诊病例超过50例的疫情热点地区，当地学校如出现确诊病例，七年级及以上学生必须戴口罩上课。

对于即将到来的西方圣诞节和新年假期，新协议建议民众放弃跨年烟花庆祝活动，呼吁民众放弃一切不必要旅行，尤其是假期出国滑雪。

德国总理默克尔当天在协商会议后的新闻发布会上呼吁民众付出进一步的“巨大努力”，以重新控制居高不下的新增感染人数。她表示，尽管11月执行的限制措施中止了感染人数的急剧上升，但日增数字仍维持在高位。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所25日公布的新冠疫情最新数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例18633例，累计确诊961320例；新增死亡病例410例，累计死亡14771例。

(责编：燕勐、刘洁妍)