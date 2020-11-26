原标题：韩国疫情势头预计本周持续

韩国疾控部门24日说，预计境内新冠疫情扩散势头本周仍将持续，上调防疫响应级别的效果最早要到下周才会开始逐渐显现。

韩联社援引韩国中央应急处置本部企划战略组组长孙映莱的话报道，70%至80%的新增新冠病例发生在包括首尔、仁川和京畿道在内的首都圈地区，当前疫情以首都圈为主持续扩散。

孙映莱说，韩国政府密切关注疫情动向，如有必要将商讨进一步上调防疫响应级别。

一些疾控官员表示，鉴于新增病例主要发生在首都圈，韩国政府目前不考虑在全国范围上调防疫响应级别。

韩国政府22日宣布，首都圈和西南部全罗道的防疫响应级别从24日零时起分别上调为2级和1.5级。此外，首尔市政府23日宣布，11月24日至年底定为首尔特别防疫期，全面禁止10人以上聚会，并且对餐厅、练歌房等10类设施实行严格管控。

韩国总统文在寅24日经由脸书和推特发布信息，呼吁民众遵守各项防疫规定和管控措施，“我对由此造成的生活不便和困难表示道歉”。

文在寅强调：“距离韩国大学修学能力考试(CSAT)还剩9天时间，确保该考试安全举行是全社会的责任。我们要尽早控制住新冠病毒扩散。”韩国大学修学能力考试相当于高考，定于12月3日举行，今年考生规模预计48万人。

韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增349例新冠确诊病例，累计确诊31353例，累计死亡510例。这是韩国时隔1天单日新增病例再次超过300例。韩国单日新增病例18日至22日连续五天超过300例，23日回落至271例，可能缘于周末检测数量减少。

韩国疾控部门表示，韩国新冠病例中大约60%与亲友聚会有关，尤其是人们在这类场合不戴口罩。孙映莱24日呼吁民众尽量取消或推迟聚会，避免不戴口罩接触他人。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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