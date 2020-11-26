人民网>>国际

韩国疫情势头预计本周持续

2020年11月26日08:36  来源：新华网
 
原标题：韩国疫情势头预计本周持续

　　韩国疾控部门24日说，预计境内新冠疫情扩散势头本周仍将持续，上调防疫响应级别的效果最早要到下周才会开始逐渐显现。

　　韩联社援引韩国中央应急处置本部企划战略组组长孙映莱的话报道，70%至80%的新增新冠病例发生在包括首尔、仁川和京畿道在内的首都圈地区，当前疫情以首都圈为主持续扩散。

　　孙映莱说，韩国政府密切关注疫情动向，如有必要将商讨进一步上调防疫响应级别。

　　一些疾控官员表示，鉴于新增病例主要发生在首都圈，韩国政府目前不考虑在全国范围上调防疫响应级别。

　　韩国政府22日宣布，首都圈和西南部全罗道的防疫响应级别从24日零时起分别上调为2级和1.5级。此外，首尔市政府23日宣布，11月24日至年底定为首尔特别防疫期，全面禁止10人以上聚会，并且对餐厅、练歌房等10类设施实行严格管控。

　　韩国总统文在寅24日经由脸书和推特发布信息，呼吁民众遵守各项防疫规定和管控措施，“我对由此造成的生活不便和困难表示道歉”。

　　文在寅强调：“距离韩国大学修学能力考试(CSAT)还剩9天时间，确保该考试安全举行是全社会的责任。我们要尽早控制住新冠病毒扩散。”韩国大学修学能力考试相当于高考，定于12月3日举行，今年考生规模预计48万人。

　　韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增349例新冠确诊病例，累计确诊31353例，累计死亡510例。这是韩国时隔1天单日新增病例再次超过300例。韩国单日新增病例18日至22日连续五天超过300例，23日回落至271例，可能缘于周末检测数量减少。

　　韩国疾控部门表示，韩国新冠病例中大约60%与亲友聚会有关，尤其是人们在这类场合不戴口罩。孙映莱24日呼吁民众尽量取消或推迟聚会，避免不戴口罩接触他人。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved