原标题：综合消息：亚欧多国新冠疫情持续恶化

新华社第比利斯11月25日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：25日，亚欧地区一些国家新冠疫情继续恶化。俄罗斯、乌克兰等国疫情防控形势依然严峻。

据俄罗斯防疫指挥部25日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例23675例，累计确诊2162503例；新增死亡病例507例，创疫情暴发以来新高，累计死亡37538例；累计治愈1660419例。

据塔斯社25日消息，圣彼得堡新增确诊病例数创新高，达3421例，累计确诊107464例，是俄罗斯累计确诊病例第二多的城市。莫斯科疫情最为严重，累计确诊病例为571102例。

据乌克兰卫生部25日消息，过去24小时该国新增确诊病例13882例，累计确诊661858例；累计死亡11492例；累计治愈307778例。乌总统泽连斯基24日表示，为稳定就业，乌政府计划向受疫情影响的私营企业和职工发放超过100亿格里夫纳（1美元约合28.35格里夫纳）的经济援助。

据白俄罗斯卫生部25日消息，过去24小时白新增新冠确诊病例1496例，累计确诊128449例；累计死亡1119例；累计治愈107452例。

其他一些亚欧地区国家25日也更新了累计确诊病例数：哈萨克斯坦127580例，乌兹别克斯坦72098例，吉尔吉斯斯坦70744例，亚美尼亚129085例，塔吉克斯坦11971例，格鲁吉亚114889例。（执笔记者：李铭；参与记者：关建武、张骁、李东旭、任军、魏忠杰、蔡国栋）

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