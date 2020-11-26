第六届中华文化论坛在京举行

本报北京11月25日电 （记者金晨）由北京大学主办、中华全国台湾同胞联谊会合办的第六届中华文化论坛24日上午在北京大学英杰交流中心举行。本届论坛邀请150余名两岸专家学者和文化界人士，通过现场研讨、视频连线、提交论文等线上线下相结合的“云会议”形式展开交流，共同传承和弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。

今年论坛的主题是“中华文化的传承与创新”，旨在进一步阐释与弘扬中华文化的当代价值和世界意义，特别是在推动两岸关系和平发展、融合发展中的积极作用。在为期两天的交流研讨中，与会专家学者及各界人士将围绕“传统文化与现代化的传承”“文创产业的机遇与挑战”及“两岸艺术交流”等议题进行深入交流和讨论，为进一步推进两岸人文思想领域的深度对话交流建言献策。

海峡两岸关系协会会长张志军在开幕式致辞中表示，中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属，是密切两岸同胞感情、增进中华民族认同的精神纽带，传承和弘扬中华优秀传统文化是全体华夏儿女的共同追求和历史责任。两岸同胞特别是文化界人士应继续探索有效途径，不断拓展和深化两岸文化交流合作，支持鼓励更多台湾同胞参与到中华文化传承、发展与创新的进程中来，为增进两岸同胞亲情福祉做出新的努力。

全国台联副会长杨毅周表示，希望两岸同胞树立起中华文化自信、中华文明自信，不断加强两岸文化的交流合作，促进两岸同胞心灵契合，共同推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。

中华文化论坛自2015年以来已成功举办五届，共吸引超过1500名两岸专家学者和文化界人士参加，在弘扬创新中华文化、传承构筑民族精神等方面形成强大共识，为两岸有识之士共议中华文化的固本开新、共促两岸文化交流合作搭建了重要平台，在海内外产生了广泛而积极的影响。

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