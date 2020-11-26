澳门媒体参访团感受上海城市更新“脉搏”

由20多人组成的澳门媒体参访团11月22日至24日在上海参访，感受这座城市更新的“脉搏”。

参访活动由中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主办，来自《澳门日报》《大众报》《华侨报》《新华澳报》以及澳亚卫视、莲花卫视、澳门有线电视台等媒体机构的主要负责人及涉台新闻报道负责人参与。

“当年‘八百壮士’的英雄事迹，值得我们铭记。”在上海四行仓库抗战纪念馆，跟随人流逐层参观，澳门媒体人感慨万千。

到四行仓库缅怀抗战先烈，到“上生·新所”感受时尚氛围，都令参访团印象深刻。位于上海市长宁区的“上生·新所”通过对优秀历史建筑、老厂房及当代建筑的再开发，形成了具有一定规模的“网红”文创空间。

近年来上海不仅吸引内地青年及其创业企业参与城市“微更新”，来自港澳台的青年及其创业企业也能参与到上海部分街区的这类项目中，有的还取得了不错的成绩。得知这些信息，澳门媒体代表纷纷点赞。

参访团还前往上海文化广播影视集团，了解该集团在新时代推动媒体融合向纵深发展所取得的成绩。澳门媒体代表还与上海同行沟通交流了融媒体新闻报道、利用新技术开展新闻采集等方面的心得体会。

在旺旺集团上海总部，参访团集中了解了上海台资企业克服新冠肺炎疫情影响实现高质量复工复产的最新进展。

率团调研的澳门中联办台务部部长徐莽表示，这次澳门媒体界组团到上海参访，直接了解感受到上海在“十三五”期间经济社会发展和改革开放所取得的成就，更深地理解了中共十九届五中全会精神；也了解了上海在贯彻中央对台方针政策、开展对台交流中的新做法和好成效，有利于更好地发挥澳门媒体在促进两岸关系发展中的特殊作用；通过与上海媒体同行的交流，增进了解、互相学习、拓展合作。

参访团在上海看到，上海全市管理有序，市民从严防护，对战胜疫情积极乐观。《新华澳报》网站报道，上海民众信心满满，疫情对市民生活影响十分有限，街头依然人来人往。

离沪前夕，参访团还与上海台湾研究所的学者代表座谈，了解上海与港澳台交流交往的最新动态，探讨并展望“十四五”期间澳门与上海合作共赢的新机遇。

澳门媒体参访团还将赴浙江乌镇参访。

（据新华社上海电）

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