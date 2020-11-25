巴西日增3万新冠确诊病例 累计死亡超17万例

新华社圣保罗11月24日电（记者宫若涵）巴西卫生部24日18时30分公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例31100例，累计确诊6118708例；新增死亡病例630例，累计死亡170115例；累计治愈5476018例。

巴西媒体援引英国帝国理工学院24日公布的数据报道，9月底到10月底，巴西的新冠病毒基本传染数低于1，进入11月以来，又重新升至1以上，目前达1.3，为5月24日以来的最高值，意味着每名感染者平均可传染1.3人。基本传染数持续低于1，疫情才可能逐渐消散。

巴西多所公立大学的研究人员23日在一份联合发布的疫情报告中说，巴西正迎来第二波疫情，至少有三个因素导致了确诊人数爆炸性增长或病毒持续大范围传播，即缺少系统性的病毒检测和病例追踪，缺少全国协调一致、明确有效的抗疫政策，在缺少依据、未经专家仔细评估情况下放松了隔离政策。

据巴西卫生部24日数据，圣保罗州是疫情最严重的州，累计确诊超过120万例，累计死亡逾4万例。米纳斯吉拉斯、巴伊亚、里约热内卢等州累计确诊病例均超过30万例。

世界卫生组织24日发布的数据显示，目前巴西累计确诊病例数位居全球第三，仅次于美国和印度；累计死亡病例数位居全球第二，仅次于美国。

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