原标题：综合消息：中东新冠疫情复杂严峻 疫苗进展受密切关注

新华社利雅得11月24日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情形势复杂严峻，一些国家疫情持续恶化，病床等设施不足。新冠疫苗研发进展受到多国关注。

巴勒斯坦卫生部24日公布的全国疫情数据显示，当日新增确诊病例1946例，累计确诊87838例；新增死亡17例，累计死亡740例；新增治愈555例，累计治愈72168例。连日来，巴勒斯坦新冠疫情持续恶化。全国日增确诊和死亡人数24日再次双双打破纪录。目前，约旦河西岸和加沙地带已出现病床及医护人员严重不足的情况，大量确诊病例难以收治。

阿尔及利亚24日宣布，该国新增确诊病例1133例，累计确诊77000例，累计死亡2309例，累计治愈50130例。阿尔及利亚单日新增确诊病例数近来屡创新高。阿卫生部专家海尔24日表示，目前该国疫情与夏天时相比更为严峻，几个大城市的重症病房接近住满病人。

约旦卫生部24日说，该国新增确诊病例4586例，累计确诊192996例；新增死亡78例，累计死亡2380例。约旦24日建成一座可提供300张床位的临时医院以集中收治新冠患者。

摩洛哥卫生部24日发布的数据显示，该国过去24小时内新增确诊病例3999例，累计确诊331527例，其中治愈279276例，死亡5469例。摩洛哥卫生部23日说，摩洛哥将在全国设立2800个新冠疫苗接种点，为未来的新冠疫苗接种作准备。

埃及卫生部24日晚说，埃及境内当天新增确诊病例361例，累计确诊113742例；新增死亡病例13例，累计死亡6573例；新增治愈病例122例，累计治愈102103例。埃及总统塞西当天表示，政府已经成立了一个专门委员会，正密切关注全球新冠疫苗研发进度，将在接下来几天内签署相关疫苗的购买协议。他同时表示，疫苗有可能2021年下半年才能到货，因此民众不可掉以轻心，仍需遵守政府制定的防控措施。

以色列卫生部24日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例798例，累计确诊330796例；新增死亡病例10例，累计死亡2821例；新增治愈病例416例，累计治愈319017例。根据以色列内阁的安排，在发病率较低的“绿色”和“黄色”城市，小学5至6年级24日开始复课。以色列内阁24日批准了一项计划，进一步放松疫情限制措施，该国中小学的所有年级都在12月6日后复课。

还有一些中东地区国家24日更新了累计确诊病例数：伊朗确诊880542例，伊拉克539749例，土耳其460916例，沙特阿拉伯355741例，阿拉伯联合酋长国161365例，科威特140795例，卡塔尔137642例，阿曼122579例，黎巴嫩118705例，巴林86016例，利比亚79180例，苏丹16431例，叙利亚7369例。（执笔记者：涂一帆；参与记者：杨元勇、陈斌杰、黄灵、张淼、尚昊、苏小坡、熊思浩、李良勇、王薇、王峰、郑思远、李碧念、马意翀、潘晓菁、施洋、冀泽、王尚）

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