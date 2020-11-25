欧盟宣布订购1.6亿剂莫德纳新冠疫苗

在美国生物技术企业莫德纳公司通报研发的新冠疫苗有效性达94.5%后，欧盟24日宣布与莫德纳公司达成协议，订购1.6亿剂莫德纳新冠疫苗。

欧盟委员会主席冯德莱恩当日以视频方式宣读了订购声明。她表示，这已是欧盟与制药公司达成的第6份新冠疫苗订购协议，而且欧盟还在努力达成第7份新冠疫苗订购协议。

冯德莱恩没有透露欧盟与莫德纳公司商定的疫苗价格，仅称赞临床试验表明莫德纳新冠疫苗的有效性很高，不过与其它新冠疫苗一样，只有经欧洲药品管理局审批合格才能向欧盟市场投放。

与德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司联合研发的新冠疫苗一样，莫德纳新冠疫苗同样使用信使核糖核酸技术。11月16日，莫德纳公司宣布其疫苗有效性达94.5%，而且无需超低温储存，可在2至8摄氏度的温度中(一般冰箱冷藏室温度)保存30天，在零下20摄氏度的温度中保存6个月。

24日宣布订购莫德纳新冠疫苗后，冯德莱恩称欧盟的目标是将目前正在研发最被看好的新冠疫苗收入囊中，“建立一个世界上最全的新冠疫苗组合”；一旦疫苗获准使用，欧盟将在同一时间、以同等条件、按人口比例向每一个成员国分发疫苗。

资料显示，今年8月末欧盟与英国阿斯利康制药公司达成首份新冠疫苗订购协议，其后又与携手研发疫苗的赛诺菲和葛兰素史克、德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司以及美国强生公司旗下杨森制药公司、德国“痊愈”疫苗公司(CureVac)达成订购协议，计入24日订购的1.6亿剂疫苗，迄今欧盟已订购近20亿剂新冠疫苗(含可增购疫苗)，平均下来欧盟成员国每位公民约可分得4剂疫苗。(记者 德永健)

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