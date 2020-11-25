共享一带一路建设新机遇 构建中国东盟命运共同体

在中国—东盟自贸区全面建成10周年之际，第十七届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称东博会、峰会）即将在绿城南宁拉开帷幕，5600多万壮乡人民热忱欢迎八方嘉宾，共襄中国—东盟开放合作盛会。

党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。习近平总书记强调，开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合。我们绝不会走历史回头路，不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。我们构建新发展格局，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。李克强总理在第二十三次中国—东盟领导人会议上表示，欢迎东盟国家积极参与第十七届中国—东盟博览会，共享中国市场机遇。

自2004年以来，东博会、峰会已连续成功举办16届，形成中国和东盟开放合作的“南宁渠道”，成为壮美广西的亮丽名片和中国—东盟开放合作重要平台，在中国和东盟国家共建“一带一路”中发挥了重要作用。

凝聚高层共识，助力构建中国—东盟命运共同体。前16届东博会、峰会，共有83位中外领导人、3300多位部长级贵宾出席，通过主旨演讲、领导人会见、部长级磋商、主题国活动、政商对话等方式，有力推动中国—东盟战略伙伴关系深入发展。

深化经贸交流，促进中国—东盟自贸区建设。东博会、峰会举办以来，共有83.2万名中外客商参展参会，在货物贸易、投资、服务贸易、国际产能合作、跨境园区建设等方面取得实实在在的成效，有效促进中国—东盟自贸区全面建成、升级发展。在新冠肺炎疫情导致世界贸易萎缩、人员往来受到严重影响的背景下，今年1—10月，中国—东盟贸易额逆势增长7%，双方互为第一大贸易伙伴。

畅通“南宁渠道”，深化多领域交流合作。在东博会框架下共举办了200多个会议论坛，涵盖海关、检验检疫、金融、港口、物流、文化、科技、卫生、教育等40多个领域，形成全方位合作机制，促成面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港等一批重大机制和重大项目落地，为中国—东盟多领域交流合作不断注入新动力新活力。

11月15日，中国和东盟十国以及日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》，充分展示了区域国家支持多边主义和自由贸易、进一步深化经贸合作的共同意愿，将为加快构建新发展格局提供更有利的外部条件。我们将主动顺应中国—东盟和区域开放合作大势，着力打造东博会、峰会升级版，提升专业化、国际化、品牌化、信息化水平，持续打造中国—东盟高层对话、经贸合作和专业交流平台，进一步办出特色、办出水平、办出实效，充分发挥东博会、峰会在密切我国与东盟的务实合作、促进广西开放发展等方面独特而重要的作用，积极服务国家外交战略和构建新发展格局。

今年是中国—东盟数字经济合作年。本届东博会、峰会将以“共建‘一带一路’ 共兴数字经济”为主题，首次采用线上线下相结合的方式举办，开幕大会将邀请中国领导人和东盟十国及特邀合作伙伴巴基斯坦国家领导人线上演讲，同时在南宁国际会展中心设主会场；博览会期间，将同步举办中国—东盟自贸区全面建成10周年专题论坛，开展中泰建交45周年、中缅建交70周年、中菲建交45周年纪念活动；落实中国和东盟关于新冠肺炎疫情问题特别外长会议《联合声明》，举办第三届中国—东盟卫生合作论坛及中国—东盟卫生应急合作论坛等分论坛。

本届博览会将同时举办实体展和“云上东博会”，实体展以境内参展参会客商为主，境外客商以“云上”参展参会为主。首次设立粤港澳大湾区合作展区，扩大西部陆海新通道展区规模，优化金融展区，继续设置东盟商品展区、“一带一路”国际展区；举办中国（广西）自由贸易试验区专题推介会；加大国内采购商邀请力度，着力挖掘内需潜力；举办国际产能、技术转移、信息港、电力、统计、金融等领域高层论坛，进一步拓宽“南宁渠道”。特别是适应后疫情时代需要，大力建设数字平台，中外参展商可全年在线进行展示洽谈、直播营销，打造永不落幕的“云上东博会”。我们相信，本届盛会必将进一步推动各方达成更多合作共识，取得更加丰硕成果。

广西是东博会、峰会的永久举办地。我们将深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记对广西工作重要指示精神，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，立足“一湾相挽十一国，良性互动东中西”的独特区位优势，牢牢把握国家深入推进“一带一路”建设、推进新时代西部大开发形成新格局、加快粤港澳大湾区发展、大力支持西部陆海新通道建设等重大机遇，依托中国（广西）自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港、防城港国际医学开放试验区、百色重点开发开放试验区、南宁临空经济示范区等重大开放平台，加快构建面向东盟的国际大通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成“一带一路”有机衔接的重要门户，主动融入国内国际双循环，进一步完善“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，努力在引领中国—东盟开放合作中形成特色鲜明的国际合作和竞争新优势。

秀甲天下，壮美广西。站在新的历史起点，我们愿与各方携手共享扩大开放新机遇，进一步畅通“南宁渠道”，共建“一带一路”，为加快构建新发展格局、服务中国—东盟合作和打造更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)