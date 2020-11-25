为共创共享美好幸福生活而努力（和音）

人类发展进步的脚步不可阻挡，后疫情时代的世界必将如凤凰涅槃、焕发新生。朝着构建人类命运共同体目标不断迈进，就一定能共创共享更加美好幸福的生活

“国际上的问题林林总总，归结起来就是要解决好治理体系和治理能力的问题。”当前，世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。如何改革和完善全球治理，减少治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字，应对世界之变、时代之变和历史之变，是事关人类发展进步的大课题。

习近平主席近日接连出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动，提出一系列重大理念主张。世界能够进一步清晰感知，中国为世界经济发掘动力、为国际经济合作开拓空间、为各国人民创造福祉的大国担当和天下情怀。

世纪疫情和百年变局交织，世界经济陷入严重衰退，完善全球经济治理是当务之急。习近平主席在二十国集团峰会上着重阐述了中国对全球经济治理的原则主张。习近平主席在共商共建共享的全球治理观基础上，进一步提出坚持多边主义、坚持开放包容、坚持互利合作、坚持与时俱进的主张，进一步明确了完善全球经济治理的指导思想。中方主张，要不断完善规则机制，坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，增强世界贸易组织有效性和权威性，促进自由贸易，维护公平竞争，保障发展中国家的发展权益和空间；要更加重视数字经济，秉持以人为中心、基于事实的政策导向，鼓励创新，建立互信，打造开放、公平、公正、非歧视的营商环境，支持联合国就此发挥领导作用。习近平主席此次关于全球经济治理的重要论述，对当前及未来一个时期全球经济治理的变革具有重要引领作用，有助于推动实现世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

改革和完善全球治理，必须努力解决全球经济治理结构不平衡问题，提高新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。金砖国家是具有全球影响的新兴市场国家和发展中国家合作机制，是国际事务中一支积极、建设性力量。习近平主席在金砖国家领导人会晤上明确指出，金砖国家要高举多边主义旗帜，维护以联合国为核心的国际体系，反对单边制裁和“长臂管辖”。要超越意识形态，尊重彼此根据自身国情选择的社会制度、经济模式和发展道路。要推动构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，坚持把民生放在优先位置。这些主张充分反映了广大发展中国家追求国际公平正义、实现可持续发展的共同诉求。中方提出一系列务实合作倡议，大力推动经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作，有利于提振新兴市场国家和发展中国家共同应对风险挑战的信心，拓展携手共同发展的空间。

在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上，习近平主席全面阐述构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体的理念主张和深刻内涵，强调亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台。各方只有秉持共商共建共享理念，在对话协商基础上妥善处理矛盾和分歧，在互利互惠基础上推进务实合作，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，不断提升区域合作水平，才能做大亚太合作蛋糕，有力维护亚太合作正确方向，让亚太经合组织真正行稳致远。在中国积极支持推动下，今年亚太经合组织领导人非正式会议顺利通过了具有战略视野和高度雄心水平的2020年后合作愿景，确立了2040年建成亚太共同体的宏伟目标。

志不求易者成，事不避难者进。习近平主席在三场多边会议上深入阐述改革和完善全球治理、推动国际秩序朝更加公正合理方向发展的中国主张，向世界表明中国将始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的坚定决心。人类发展进步的脚步不可阻挡，后疫情时代的世界必将如凤凰涅槃、焕发新生。朝着构建人类命运共同体目标不断迈进，就一定能共创共享更加美好幸福的生活。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)