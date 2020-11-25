今年是中非合作论坛成立20周年。肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡戈万加近日在接受本报记者采访时表示，中非合作论坛机制极大促进了非中合作共赢。非中持续深化合作将为后疫情时代非洲经济复苏、推进非洲工业化注入强劲动能。

卡戈万加强调，当前，加强全球团结合作是遏制疫情扩散、共克时艰的最佳选择。“中非合作论坛机制下非中加强团结抗疫，成为非洲国家抗击疫情的重要支撑，为国际抗疫合作作出示范。事实证明，中国总是在关键时刻伸出援手帮助非洲国家渡过难关。”他指出，“中非合作大家庭”覆盖全球1/3以上人口，非中抗疫合作极大助力非洲一些贫穷国家有效抗击疫情，“捐物捐资、分享经验、派遣医疗队……中国对非洲的抗疫帮助是全方位的”。

卡戈万加认为，中非合作论坛机制推动了非洲工业化进程，也增强了非洲应对疫情的能力。在中国企业帮助下，非洲国家快速建设一批新冠肺炎定点隔离医院和收治医院，让很多医疗设备和药品实现本地化生产。“尤其是今年6月召开的中非团结抗疫特别峰会，是深化非中团结合作的一次非同寻常的会议，展示中国坚定与非洲站在一起的决心，同舟共济、共克时艰。中国是非洲值得信赖的朋友，共抗疫情让这份情谊更加深厚”。

“中非合作论坛成立20年来，双边贸易额持续增长，经济、社会等各方面合作取得了丰硕成果。”卡戈万加表示，共建“一带一路”为非洲改善基础设施注入强大动力，培养了大量技术人才，相关国家能力建设成效显著。在后疫情时代，共同打造非中卫生健康共同体将对非洲建立公共卫生新秩序产生积极影响，不断丰富构建非中命运共同体内涵。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 02 版）

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