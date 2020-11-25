习近平同埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克互致贺电

新华社北京11月24日电 11月24日，国家主席习近平同埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克·祖德互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平在贺电中指出，中埃塞建交半个世纪以来，两国传统友谊历久弥坚。近年来，两国建立全面战略合作伙伴关系，政治互信日益深化，各领域合作成果丰硕，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，在国际和地区事务中密切配合。新冠肺炎疫情发生后，双方同舟共济、互帮互助，树立了中非团结抗疫的榜样。我高度重视中埃塞关系发展，愿同萨赫勒—沃克总统一道努力，以两国建交50周年为契机，落实好中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，加强共建“一带一路”合作，造福两国和两国人民，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

萨赫勒—沃克在贺电中表示，建交50年来，在密切协作和政治互信基础上，埃塞俄比亚同中国关系不断加深，双边合作成果丰硕。两国关系已提升为全面战略合作伙伴关系，为未来持续深化各领域合作、造福两国和两国人民奠定坚实基础。我期待同习近平主席紧密合作，不断推进两国传统友好关系，深化和拓展双边合作，为两国和两国人民增添福祉。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 01 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)