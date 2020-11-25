国际青年“走读”  体验中国脱贫

国际青年在节目中感受电商直播“新农活”

纪实节目《功夫学徒》第二季——《功夫学徒之走读中国》日前正在热播，节目由国务院新闻办公室对外推广局、国家广播电视总局网络视听节目管理司、湖南省人民政府新闻办公室、湖南省互联网信息办公室特别指导，芒果超媒、芒果TV、Discovery联合出品。

作为一档跨国职业体验类节目，《功夫学徒之走读中国》邀请10名来自不同国家、有着不同职业和专业背景的国际青年，深入观察体验中国农村脱贫致富实践，共同见证2020年中国小康社会建设成果，向全球观众勾勒出中国通过改革开放实现经济发展，奔向全面小康的活力形象。

“走读”成为节目最重要的关键词。从沿海到内陆，高原到盆地，山区到草场……“功夫学徒”们走进湖南、浙江、四川、贵州、广西、云南、宁夏、内蒙古、福建等地的9个已脱贫地区。在湖南宜章县，他们体验了一把“网红新农民”的生活，让手机变身“新农具”，直播化身“新农活”；在云南红河哈尼梯田，他们探索当地特色旅游扶贫模式，见证农业文化遗产“活”起来；在宁夏西海固，他们亲身体验“中国西部冷凉蔬菜之乡”称号的来之不易。

随着节目的推进，9个已脱贫地区逐一亮相，一幅由点到面的中国脱贫图景也被徐徐打开。在异国青年的视角之下，观众见证了中国精准扶贫的累累硕果，了解了中国在振兴乡村之路上是如何因地制宜，根据不同地区的优势与短板，量体裁衣制定脱贫措施的。同时也感受到中国人民决战脱贫攻坚、共创美好生活的坚定信心与非凡力量。

(责编：艾雯、刘叶婷)