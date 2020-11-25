意大利华裔青少年盼来华读书

由于新冠肺炎疫情，今年15岁的意大利华裔阮嘉诚通过网课告别了自己的初中生活。如今，就读于高一的他表示已经习惯了网课节奏。他说，要学好中文，准备到中国读大学。

当下，意大利第二波疫情形势依然严峻，当地华裔青少年们又开始了疫情伊始时的学习生活状态。近日在接受连线采访时，几位华裔青少年谈及居家上网课感受、疫情下对中国的关注及对自己未来的规划等话题。

阮嘉诚表示，自疫情暴发之初，他就关注中国的疫情防控状况，也常和朋友讨论这一话题。“在疫情防控方面，中国的做法很果断，值得其他国家学习。”

虽然在意大利出生长大，但阮嘉诚介绍，父母从小就注重对他的中文教育，小时候起，他也常回中国参加各种学习类培训班及夏令营活动等。

“每次回到中国都感觉变化很大。”阮嘉诚说，通过体验，他感受到东西方的差异，也对自己的祖籍国有了更深入的了解。

他坦言，疫情发生后，他和朋友聊起回中国发展的打算。“如今中国发展越来越好，大学知名度在不断提升，也想通过自己的努力，把一些国际化的东西带到中国。”

目前，阮嘉诚正在加强各方面的基础学习。他说，过段时间会进行中文水平测试，努力考上心仪的中国大学，之后在中国发展。

采访中，现就读于初三的雷敏敏表示羡慕中国现在控制住疫情、基本回归正常生活的状态。

今年14岁的雷敏敏出生在意大利，3至9岁生活在中国。她坦言，自己对中国的了解比意大利多，尤其对中国浓郁的文化氛围、美食、科技发展等方面印象深刻，现在她使用中国产的手机，也曾通过便捷支付购物。

“在中国是很熟悉、放松的状态。”雷敏敏说，她很想念中国，也正考虑之后到中国读书。

“我觉得在中国学习会更有针对性，是不错的选择。”平日里，网上呈现的中国大学生宿舍场景和同学们的学习方式吸引着雷敏敏。她说，中国是自己和父母的故土，以后能到中国读书也是圆父母的心愿。

谈及抗疫，同样就读于初三的帅子龙表示，中国取得如今的抗疫成绩需要很大的魄力和领导力，还有民众的居家配合，“中国在这方面做得非常好。”

在意大利出生后，帅子龙随爷爷奶奶到中国生活过一段时间。虽然现在不常回中国，但小时候邻居热心辅导他写作业的场景让他记忆尤深，“现在每次听到中国二字，都是家的感觉。”

帅子龙说，到中国上大学也是自己的梦想，“如果可以的话，一定去中国读书。”

为圆梦清华大学，如今的帅子龙正努力学习。今年参加网上夏令营，他获得了优秀营员称号。他对互联网比较感兴趣，希望将来能够到中国学习相关内容。

（据中新社电）

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