北京侨联70年再出发

今年是北京市侨联成立70周年。日前，以“辉煌七十载·建功新时代”为主题的纪念北京市侨联成立70周年座谈会在京召开。

展望未来5年，北京市侨联党组书记赵宏生表示，北京市侨联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住机遇，乘势而上，开拓进取，广泛团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，为推动侨联事业发展，为服务北京“四个中心”功能建设，为实施“十四五”规划，为实现中华民族伟大复兴中国梦，为构建人类命运共同体贡献侨界新力量。

深化机构改革

近年来，北京市侨联深入贯彻落实中共中央关于深化侨联改革的一系列决策部署，印发了《北京市侨联改革方案》，改革成效显著。未来，侨联组织深化改革需久久为功。

“要深入贯彻落实党中央关于群团改革和侨联改革的决策部署，坚持解放思想、改革创新，凝聚发展活力，抓好工作落实，推动侨联各项任务落地见效。”在座谈会上，中国侨联党组成员、副主席隋军提出寄望：“要树立大侨务理念，着力构建侨联系统上下之间、与相关群团组织和职能部门之间的工作网络，织好‘两张网’，做实‘地方侨联+大学侨联+校友会’‘地方侨联+海外侨社侨团’等工作，实现资源共享、优势互补，形成工作合力。”

“要始终坚持以人民为中心的发展思想，持续深化侨联改革，推进组织体系、人才队伍建设、为侨服务等方面改革创新，切实把‘联’的优势发挥出来。”北京市委统战部常务副部长周开让认为，要积极适应新形势新任务新要求，坚持“两个并重”，深化“两个拓展”，推动“两个建设”。

竭力为侨服务

“回国创业10年来，侨联始终是我的坚强后盾。国内疫情最严重的时候，北京市侨联领导到企业调研复工复产遇到的困难，给公司送来防疫物资。”在座谈会上，北京市侨联兼职副主席、爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事长兼总经理解江冰动情地说。

“亲情中华·北京情思”“亲情中华·侨韵北京”“新侨汇”“侨之家”“网上侨联法律讲堂”“志愿者服务周”……多年来，北京市侨联持续开展一系列为侨服务品牌项目活动。

新冠肺炎疫情依然笼罩全球。新形势下，北京市侨联如何做好为侨服务工作？

“要密切关注海外侨情变化，研究分析疫情给华侨华人带来的影响，继续做好暖人心、稳人心、树信心工作。”隋军表示，要关心新侨事业发展，使其创新有平台、创业有支撑、就业有渠道、奉献有舞台。要关爱老侨生活，帮扶侨界困难群众，发展侨联慈善公益事业，扩大侨联志愿者队伍，使侨联组织真正成为广大侨界群众的温暖之家、团结之家、奋斗之家。

服务首都建设

北京市侨联是新中国成立的第一个侨联组织。从成立之日起，北京市侨联就肩负着服务首都建设的光荣使命。新时代，服务首都建设，北京市侨联肩负新使命。

“聚焦服务发展大局，深化侨联改革，为建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。”北京市侨联主席荣洋表示，中国特色社会主义进入新时代，首都发展也进入了新阶段。当前，北京正在围绕建设全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心这一功能定位，深入落实新一版北京城市总体规划，大力推动京津冀协同发展，积极筹办2022年北京冬奥会、冬残奥会等。侨联要紧紧围绕国家战略和首都发展，充分发挥侨界人才荟萃、联系广泛、融通中外的优势，最大限度地把归侨侨眷和海外侨胞的积极性调动起来、发挥出来，为新时代首都各项事业发展再立新功。

(责编：艾雯、刘叶婷)