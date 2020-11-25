推进更高水平对外开放，实现更大互利共赢

新华社北京11月24日电 （记者郑明达）国务院总理李克强11月24日晚在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第五次“1+6”圆桌对话会。会议以视频方式举行，围绕“促进后疫情时代的世界经济复苏和增长”主题，就世界经济形势、中国经济形势以及后疫情全球经济治理等议题深入交流。

李克强表示，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我们统筹疫情防控和经济社会发展，稳住了就业和经济基本盘，中国经济全年能够实现正增长，这十分不易。

李克强指出，中国经济能够稳定恢复，得益于我们围绕保市场主体实施了一系列助企纾困政策。保住市场主体就能保住就业，有就业就有收入和消费，就能推动经济增长。我们注重采用市场化手段，集中政策资源直接面向市场主体，特别是帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。加大减税降费力度，建立直达市县基层、直接惠企利民的机制，提高了宏观政策时效性。加大货币政策的逆周期调节力度，创新出台直达实体企业的金融政策工具。全面强化就业优先政策，注重以市场化方式稳定和扩大就业。

中国经济能够稳定恢复，也得益于我们并行推进改革开放，激发市场主体活力和发展内生动力。深化“放管服”改革，优化营商环境，大众创业万众创新蓬勃发展，当前日均新设市场主体数量已超过去年。在疫情冲击面前，上亿市场主体和人民群众表现出的坚强韧性，是中国经济基本盘最有力支撑，也是我们应对困难挑战最大底气所在。

中国经济能够稳定恢复，还得益于我们庞大的内需市场。中国是大国经济，最大优势是有巨大国内市场。今年出台的助企纾困政策，某种意义上讲都是有利于促消费的政策，特别是保就业能够有力促进消费。我们从不刻意追求顺差，而是坚持出口和进口并重，积极扩大优质商品和服务进口，更好满足产业和消费升级需求。

李克强指出，“十四五”时期，我们将集中精力抓发展、办好自己的事，继续创新和完善宏观调控，保持政策的连续性、有效性和可持续性。以改革创新为根本动力，加快打造市场化法治化国际化营商环境。我们将构建新发展格局，扩大内需与对外开放并进互促，建设强大国内市场，畅通国内大循环，推动更高水平对外开放，加强知识产权保护，鼓励内外资企业公平竞争，吸引更多外资来华，也让中国企业走向世界，实现更大互利共赢。

李克强强调，面对挑战，国际社会应当团结合作、携手应对。经济全球化大势不可逆转，开放合作仍是时代潮流，各方要维护多边主义和自由贸易，推动完善国际经济治理体系。中方欢迎《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）完成签署，愿同各方同舟共济，携手推动构建开放型世界经济。

与会国际经济机构负责人积极评价中国抗击新冠肺炎疫情取得显著成效。他们表示，当前中国积极复工复产，经济强劲复苏，是今年世界主要经济体中唯一能够实现正增长的国家。中国经济增长将为全球经济复苏提供支持，提振全球战胜疫情的信心。“十四五”规划《建议》设定了中国未来发展蓝图，采取以人为本的政策取向，通过深化改革、扩大开放，有利于实现更加绿色和可持续的经济增长。各方积极评价中国在脱贫攻坚、应对气候变化、促进贸易投资自由化便利化等方面作出的积极贡献。各方认为，面对疫情和经济双重挑战，世界各国应加强宏观经济政策协调，携手推动后疫情时代世界经济复苏。各方高度重视同中方的关系与合作，愿在金融、就业、减贫、缓债等领域进一步深化合作，共同支持多边主义，促进世界发展与繁荣。

国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席对话会。

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