李克强同主要国际经济机构负责人共同会见记者

新华社北京11月24日电 （记者郑明达）国务院总理李克强11月24日晚在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第五次“1+6”圆桌对话会后共同会见了记者。

李克强表示，这是一次高效、成功的对话。我们讨论了世界经济形势，认为当前世界经济处于恢复过程中，仍面临较大不确定性。国际社会应加强合作，共克时艰，推动世界经济在今年经历严重衰退后，明年能够爬坡、上升，尽快走上稳定复苏轨道。我们一致同意坚持多边主义，维护多边贸易体制权威性有效性，维护全球产业链供应链稳定。贸易投资自由化、便利化是支持世界经济走出低谷的强大力量。着眼后疫情时代，中方愿在更大范围、更深层次上同主要国际组织加强合作，支持主要国际组织在全球治理体系中继续发挥重要作用，共同促进全球发展，增进各国人民福祉。

李克强介绍了中国应对疫情冲击采取的助企纾困和激发市场活力的规模性政策，指出实践证明相关政策是合适的、有效的。中国经济今年有把握实现正增长，期待明年回到合理的运行区间。

李克强强调，中国仍是世界上最大的发展中国家，发展仍是解决中国一切问题的基础和关键。我们将集中精力抓发展、办好自己的事，这也是对世界的最大贡献。中国经济已经深度融入世界经济，我们将在扩大内需过程中更大力度扩大对外开放，与世界各国共享机遇。

国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席活动。

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