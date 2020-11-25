人民网>>国际

中国与东盟国家深化影视合作助推民心相通

2020年11月25日08:33  来源：新华网
 

新华社南宁11月24日电（记者黄庆刚）中国—东盟电视周视听传播峰会24日在广西桂林举行。峰会期间，国家广播电视总局发展研究中心发布《中国—东盟视听节目传播智库报告》，梳理近年来中国和东盟国家视听节目交流传播情况，助推中国—东盟视听媒体交流合作。

据了解，2015年至2019年，中国广播电视机构共引进东盟国家影视剧64部，网络视听机构共引进东盟国家影视剧134部，其中泰国、新加坡是最大片源国。

国家广播电视总局发展研究中心副主任杨明品介绍，中国视听节目基本实现东盟10国全覆盖，特别是在新加坡、马来西亚等国家传播规模不断扩大。在东盟10国传播的中国影视剧仍以古装剧、年代剧为主。值得注意的是，出口东盟影视剧的题材正在逐渐转变，现实题材剧比例不断增加。部分反映中国社会发展进步、记录人民美好生活的影视剧在东盟国家取得良好传播效果，纪录片等呈现定制化、联合制播的特点，抗疫题材视听节目及时在东盟国家传播。

近年来，中国与东盟国家达成多项视听节目战略合作、合作合拍等协议。中国与大多数东盟国家形成较为全面的合作合拍交流沟通机制，合作制片、联合发行成为主要合作方式。

国家广播电视总局副局长孟冬表示，中国和东盟国家山水相连，媒体为开展交流合作、促进民心相通发挥了巨大作用。希望中国和东盟各国媒体创新合作交流方式，共同讲好中国与东盟繁荣发展的故事，为深化交流合作、促进民心相通做出贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved