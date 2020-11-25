中国与东盟国家深化影视合作助推民心相通

新华社南宁11月24日电（记者黄庆刚）中国—东盟电视周视听传播峰会24日在广西桂林举行。峰会期间，国家广播电视总局发展研究中心发布《中国—东盟视听节目传播智库报告》，梳理近年来中国和东盟国家视听节目交流传播情况，助推中国—东盟视听媒体交流合作。

据了解，2015年至2019年，中国广播电视机构共引进东盟国家影视剧64部，网络视听机构共引进东盟国家影视剧134部，其中泰国、新加坡是最大片源国。

国家广播电视总局发展研究中心副主任杨明品介绍，中国视听节目基本实现东盟10国全覆盖，特别是在新加坡、马来西亚等国家传播规模不断扩大。在东盟10国传播的中国影视剧仍以古装剧、年代剧为主。值得注意的是，出口东盟影视剧的题材正在逐渐转变，现实题材剧比例不断增加。部分反映中国社会发展进步、记录人民美好生活的影视剧在东盟国家取得良好传播效果，纪录片等呈现定制化、联合制播的特点，抗疫题材视听节目及时在东盟国家传播。

近年来，中国与东盟国家达成多项视听节目战略合作、合作合拍等协议。中国与大多数东盟国家形成较为全面的合作合拍交流沟通机制，合作制片、联合发行成为主要合作方式。

国家广播电视总局副局长孟冬表示，中国和东盟国家山水相连，媒体为开展交流合作、促进民心相通发挥了巨大作用。希望中国和东盟各国媒体创新合作交流方式，共同讲好中国与东盟繁荣发展的故事，为深化交流合作、促进民心相通做出贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)