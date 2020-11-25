新研究：中国及时采取新冠防控措施有效降低新冠病例数

新华社华盛顿11月23日电（记者谭晶晶）美国细胞出版社与中国科学院青年创新促进会会员合作创办的期刊《创新》（The Innovation）近日在线发表的一项新研究显示，中国在新冠疫情暴发后迅速采取防控措施，有效降低了新冠感染病例数。

这项研究由复旦大学IRDR国际卓越中心、环境系研究员王戎牵头。研究人员报告说，中国在迅速采取新冠防控措施后，中国的二氧化碳排放量在今年2月底前显著下降。研究者运用能源消耗统计数据和二氧化氮卫星数据相结合，估算了中国每日二氧化碳排放相对同期的减少比例，以反映社会生产活动的变化，然后将这种“减少比例”作为指标，与每日新增新冠病例数变化率建立大数据统计学关联，预测防控干预措施的强度和时间对中国单日新增新冠病例数和累计病例数的影响。

结果显示，如果疫情防控干预措施推迟，将导致不同地区新冠病例数显著上升。比如，今年2月底中国单日新增病例数实际为每天约450例，不确定性区间为1070例；但如果防控措施比实际推迟一天开始执行，中国单日新增病例数将达到每天约730例，不确定性区间约为1410例。

该研究认为，中国政府迅速采取的疫情防控措施，至2月底避免了数以十万计的潜在新冠感染病例。

研究团队在接受新华社记者书面采访时表示，研究结果表明，中国的新冠防控干预措施通过付出经济代价，遏制了新冠疫情的大范围传播，取得了显著的社会公共卫生收益。该研究为监控新冠控制措施提供了技术手段，为进一步评估全球新冠防控措施建立了基础。

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