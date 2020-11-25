人民网>>国际

马克龙宣布法国计划分三步“解封”

2020年11月25日08:19  来源：新华网
 

新华社巴黎11月24日电（记者徐永春）法国总统马克龙24日发表电视讲话说，鉴于法国第二波新冠疫情高峰已经过去，计划从11月28日起分三个阶段解除封禁措施。

马克龙说，封禁措施遏制了病毒传播，第二波疫情高峰已经过去。但新冠病毒仍广泛存在，民众仍需继续为抗击疫情作出努力。

他宣布，自11月28日起，法国将实施第一阶段“解封”。在这一阶段，个人出行仍需携带证明，但日常出行范围扩大至距离住所20公里、时间延长至3个小时；商店在采取防疫措施的前提下可恢复营业；户外的校外活动恢复；宗教场所恢复举行活动，但聚集人数不得超过30人。

马克龙说，自12月15日起，如果每日新增确诊病例在5000例以下，法国将解除“禁足”措施。电影院、剧院、博物馆将重新开放；每日21时至次日7时实施宵禁，但12月24日和31日民众出行可不受宵禁限制。

马克龙说，自明年1月20日起，如果每日新增确诊病例保持在5000例以下，将实施第三阶段“解封”。体育馆和餐馆将恢复开放，宵禁解除，高中全面复课，大学将在高中全面复课15天后复课。

他表示，法国将于12月底至明年1月初启动新冠疫苗接种计划，首先在老年人等体弱人群中展开，但政府不会对新冠疫苗接种作出强制规定。

据法国公共卫生部门24日发布的数据，法国过去24小时新增新冠确诊病例9155例，累计确诊2153815例；新增死亡病例1005例，累计死亡50237例。

为防控新冠疫情，法国于3月17日首次实施全国“封城”，自5月11日起分阶段“解封”。为遏制第二波疫情蔓延，法国从10月30日起再度实施全国“封城”。

(责编：艾雯、刘叶婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved