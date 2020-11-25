马克龙宣布法国计划分三步“解封”

新华社巴黎11月24日电（记者徐永春）法国总统马克龙24日发表电视讲话说，鉴于法国第二波新冠疫情高峰已经过去，计划从11月28日起分三个阶段解除封禁措施。

马克龙说，封禁措施遏制了病毒传播，第二波疫情高峰已经过去。但新冠病毒仍广泛存在，民众仍需继续为抗击疫情作出努力。

他宣布，自11月28日起，法国将实施第一阶段“解封”。在这一阶段，个人出行仍需携带证明，但日常出行范围扩大至距离住所20公里、时间延长至3个小时；商店在采取防疫措施的前提下可恢复营业；户外的校外活动恢复；宗教场所恢复举行活动，但聚集人数不得超过30人。

马克龙说，自12月15日起，如果每日新增确诊病例在5000例以下，法国将解除“禁足”措施。电影院、剧院、博物馆将重新开放；每日21时至次日7时实施宵禁，但12月24日和31日民众出行可不受宵禁限制。

马克龙说，自明年1月20日起，如果每日新增确诊病例保持在5000例以下，将实施第三阶段“解封”。体育馆和餐馆将恢复开放，宵禁解除，高中全面复课，大学将在高中全面复课15天后复课。

他表示，法国将于12月底至明年1月初启动新冠疫苗接种计划，首先在老年人等体弱人群中展开，但政府不会对新冠疫苗接种作出强制规定。

据法国公共卫生部门24日发布的数据，法国过去24小时新增新冠确诊病例9155例，累计确诊2153815例；新增死亡病例1005例，累计死亡50237例。

为防控新冠疫情，法国于3月17日首次实施全国“封城”，自5月11日起分阶段“解封”。为遏制第二波疫情蔓延，法国从10月30日起再度实施全国“封城”。

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