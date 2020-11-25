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韩国疫情不乐观　首尔收紧防疫措施

2020年11月25日07:59  来源：新华网
 

继韩国单日新增新冠病例连续5天突破300例后，23日数值跌至300例以内，专家提醒这可能是由于周末检测数量减少，而非疫情好转。在疫情最严重的首都圈，首尔市23日宣布次日至年底为“特别防疫期”，以便采取更严格管控措施。

韩国中央防疫对策本部23日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增271例确诊病例，累计确诊31004例，累计死亡509例。自11月8日以来，韩国单日新增新冠病例保持在三位数，18日至22日连续五天超过300例，其中22日为330例。

尽管23日新增病例较前一天减少59例，但是专家认为防疫形势仍然不容乐观，新增病例之所以回落，可能是由于周末检测数量较平时减少1万多份。韩联社报道，在韩国全国范围内，学校、补习班、各种聚会等群聚活动导致集体感染病例仍在不断增加。

韩国人口大约5100万，其中首都圈人口多达2600万，人口密度高，流动人口多，多数新冠病例发生在首都圈地区。首尔市23日报告新增109例确诊病例，连续五天突破100例。

首尔市政府23日宣布，11月24日至年底为首尔特别防疫期，将严格管控餐厅及咖啡厅、养老院、宗教场所、工作单位、室内体育设施、上门推销业、公共浴室、练歌房、网吧、补习班10类设施，公交车和地铁运行班次减少20%，并采取全面禁止10人以上聚会等防疫措施。

此前，韩国政府22日宣布，首都圈和西南部全罗道的防疫响应级别从24日零时起分别上调为2级和1.5级。

韩国政府多次呼吁民众减少聚集，并且遵守戴口罩等防疫规定。

韩国疾控部门认为，第一波疫情暴发于2月至3月；第二波疫情发生在8月至9月；第三波疫情眼下在首都圈快速扩散，与第二波疫情存在相似之处，不少患者是在亲友聚会、桑拿房等聚集场所感染新冠病毒。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)
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