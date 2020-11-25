中国常驻联合国副代表呼吁支持伊拉克自主推进国内政治进程

新华社联合国11月24日电（记者谢锷）中国常驻联合国副代表耿爽24日在安理会伊拉克问题视频公开会上发言，呼吁国际社会支持伊拉克自主推进国内政治进程。

耿爽说，伊拉克新政府履职以来，努力推进政治过渡，筹备提前举行大选，应对经济社会挑战，发展和平友好对外关系，取得积极成效。同时要看到，地区局势持续动荡、恐怖残余势力作乱、新冠疫情蔓延等因素交织，给伊拉克稳定与发展带来严峻挑战。

他指出，应支持伊拉克自主推进国内政治进程。伊拉克确立了2021年提前举行大选的目标，这是伊国内重要政治议程。国际社会应为此创造有利环境，提供帮助时充分听取伊方意见，尊重其主导权。

他说，中方欢迎伊中央政府和库尔德自治区政府就资源及收入分配达成临时性安排，就辛贾尔地区局势达成协议。希望双方加强对话合作，为巩固国家团结、加快融合发展注入新的动力。

耿爽说，应维护来之不易的和平稳定局面。国际社会应继续支持伊方开展反恐行动，打击恐怖主义，处理外国恐怖作战分子问题，并根据伊国内法律将恐怖分子绳之以法，防止恐怖势力和恐怖活动回流蔓延。

他表示，伊拉克的和平与发展离不开稳定的周边环境。中方希望有关各方响应联合国秘书长呼吁，通过对话协商等和平手段解决分歧，不断增强互信，避免局势升级。在伊拉克领土上进行任何军事行动都必须征得伊政府同意，伊拉克主权和领土完整应得到切实尊重。

他说，应以人民为中心，促进经济社会可持续发展。国际社会应鼓励伊拉克探索符合自身国情的发展道路，帮助其抗击疫情，重建关键基础设施，实现经济多元化发展，加强能力建设，保护妇女、儿童等弱势群体，以发展促进和平。

耿爽说，中方一贯坚定支持伊拉克维护国家主权、安全与稳定，并通过共建“一带一路”等务实合作助力伊经济社会发展。面对疫情冲击，中方第一时间向伊拉克派遣医疗专家组，捐赠抗疫物资。中方将继续与国际社会共同努力，推动伊拉克实现持久和平、繁荣与发展。

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