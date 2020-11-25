王毅同日本外相茂木敏充举行会谈

新华社东京11月24日电（记者姜俏梅 张旌）当地时间11月24日，对日本进行正式访问的国务委员兼外长王毅在东京同日本外相茂木敏充举行会谈。

王毅表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际格局加速演变，世界进入动荡变革期。中日是一衣带水近邻，也是长期合作伙伴，有必要及时进行战略沟通。两国外长实现疫情背景下首次面对面交流，十分及时也很有意义。

王毅说，疫情发生以来，中日双方共同抗疫，共克时艰，两国人民相互支持，相互帮助，谱写了“山川异域、风月同天”的友好佳话。双方积极推进复工复产合作，助力两国经济相继走向复苏。日本新政府成立后，习近平主席和菅义伟首相实现通话，为两国关系下步发展作出了规划，明确了方向。新形势下，中日两国要保持定力和主见，深化抗疫和各领域合作，共同维护多边主义，携手应对风险挑战，扎实构建契合新时代要求的中日关系，以中日关系的稳定性为充满不确定性的世界注入正能量。

王毅强调，近年来，在双方共同努力下，中日关系重回正轨并持续改善发展，值得双方珍惜和维护。两国领导人达成了“互为合作伙伴，互不构成威胁”、“化竞争为协调”等一系列重要共识。中方愿同日方一道，本着上述共识，着眼“后疫情”时代，开展更高质量的合作，开创中日互利共赢新局面。

王毅表示，双方要克服疫情影响，逐步重启两国各部门对话交流，继续开展抗疫合作，扩大经贸投资、服务贸易、节能环保、电子商务、医疗康养、防灾减灾、数字经济、绿色发展、地方交流、气候变化等领域互利合作。相互支持对方举办奥运会，以2022年中日邦交正常化50周年为契机，推动两国关系迈上新台阶。双方要着眼长远，有效管控矛盾分歧，调动积极因素，抑制消极因素，使两国关系始终沿着和平友好、合作共赢的正确轨道稳定运行。

王毅说，中方赞赏日方为区域全面经济伙伴关系协定成功签署发挥的建设性作用，愿同日方推进中日韩自贸谈判进程，合力打造更高水平的三边自贸安排。中方愿就共同推进亚太区域合作同日方保持沟通协调。

茂木敏充表示，王毅国务委员此访是疫情暴发以来日中外长首次面对面会晤，对于重启两国高级别交往具有重要意义。稳定的日中关系对日中双方和国际社会极为重要。两国领导人已就改善和发展日中关系达成共识。日方愿同中方一道，积极落实两国领导人共识，保持两国高层沟通，重启两国议会、经贸、外交当局磋商和安全对话，扩大两国旅游观光、医疗保健、节能环保、农产品贸易、气候变化等领域合作，进一步加强两国青少年和文体交流。日方感谢中方为日本抗击疫情提供的支持，愿同中方加强抗疫合作。希加强两国奥运合作，将奥运接力棒从东京传到北京。双方要共同筹备好日中邦交正常化50周年纪念活动，为此积累合作成果、营造有利氛围。

双方一致同意，相互支持对方举办东京奥运会和北京冬奥会，商定在严格做好疫情防控前提下于本月内启动便利两国商务等必要人员往来的“快捷通道”，建立中日气候变化政策磋商机制和中日食品农水产品合作跨部门磋商机制，启动2022年中日邦交正常化50周年纪念活动筹备工作。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。会谈后，双方共同会见记者。

(责编：岳弘彬)