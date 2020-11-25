第四届中阿新闻合作论坛线上举行

新华社北京11月24日电 11月24日，第四届中阿新闻合作论坛以线上形式举办。来自中国和阿拉伯国家联盟成员国的新闻主管部门代表、主流媒体负责人等近60人围绕“新冠肺炎疫情下媒体在加强中阿共同发展中的责任”的主题进行了深入交流。

国务院新闻办主任徐麟，国务院新闻办副主任郭卫民，沙特新闻部大臣马吉德·卡萨比，约旦新闻事务国务大臣阿里·阿伊德，巴林新闻事务大臣阿里·鲁梅希，埃及新闻国务部长乌萨马·海凯勒，黎巴嫩新闻部长马娜勒·阿卜杜勒-萨马德，阿盟秘书处助理秘书长卡伊斯·阿扎维等出席论坛。

徐麟在致辞中表示，在习近平主席和阿方领导人的战略指引下，中阿关系稳步向前，各领域合作不断深化。在当前新冠肺炎疫情背景下，中阿媒体更应主动担当作为、凝聚共识、发出积极声音，为双方互利合作营造良好的舆论环境。希望双方媒体坚持客观理性立场，发挥好舆论引导作用，讲好中阿合作抗疫的故事，不断传播公平正义、互利共赢的正能量。

阿方代表表示，新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，各国只有团结协作才能战胜疫情。阿中应加强抗疫合作，维护多边主义，共同应对事关世界经济增长前景和全球治理格局的重大问题，加强交流互鉴，共建“一带一路”，谋求共同发展，构建阿中命运共同体。

第四届中阿新闻合作论坛由中国国务院新闻办公室与阿盟秘书处共同举办。中阿双方就加强新闻领域务实合作达成广泛共识，发表了《第四届中阿新闻合作论坛视频会议公报》。

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