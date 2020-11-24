外交部：英国没有资格当香港问题的判官

人民网北京11月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

澎湃新闻记者：今天凌晨，中国在文昌航天发射场用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，并开启中国首次地外天体采样返回之旅。请问你对此有何评论？

赵立坚：嫦娥五号划破夜空的图片很震撼，带着发射轰鸣的视频更具冲击力，确实让人感到激动和兴奋。我们期待并相信嫦娥五号将平安返回，带给大家来自月球的问候。

人类对宇宙的探索永无止境，和平探索与利用外空是全人类共同的事业，并应该为全人类谋福利。中方一直致力于和平探索与利用外空，愿同各国继续携手努力，为人类和平探索利用外空，推动构建人类命运共同体做出更大贡献。

日本NHK记者：王毅国务委员兼外长今天开始访问日本。在当前疫情形势下，王毅国务委员此访目的是什么？中方期待通过此访取得什么成果？

赵立坚：我上周已经介绍了王毅国务委员兼外长访问日本的有关情况。

当前中日关系持续平稳发展。中方愿与日方共同努力，通过此访落实领导人重要共识，增进高层战略沟通，深化抗疫和复工复产合作，加强国际地区事务协调，推动中日关系健康稳定向前发展。访问期间，王毅国务委员将同日本外相茂木敏充举行会谈，并会见日本政要。关于此访的具体情况，我们会及时发布消息。

北京青年报记者：昨天贵州省政府召开新闻发布会，宣布全省66个贫困县全部实现脱贫摘帽，国内外各界对此高度关注。中国的脱贫、减贫进程对世界减贫事业有何助益？

赵立坚：贵州全省所有贫困县“摘帽”具有重大意义，因为这标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县已全部“清零”，中国跟所有贫困县说“再见”。这一成果来之不易，可喜可贺！中方减贫的实践证明，只要坚持以民为本、立足国情、聚焦发展、精准务实、开放共赢，就能够成功走出一条符合本国实际和需求的减贫之路，找到打开摆脱贫困大门的“总钥匙”。

中国脱贫攻坚一路走来，得到了国际社会大量支持和帮助。我们也在用实实在在的行动回馈国际减贫事业，分享中国经验，贡献中国智慧，帮助其他发展中国家实现消除贫困的目标。中方愿继续为世界减贫和发展事业做出应有的贡献。

路透社记者：据报道，埃塞俄比亚发生内乱，有些在当地的中国人受到影响。你对此有何评论？

赵立坚：埃塞俄比亚是中国在非洲重要合作伙伴。我们关注埃塞俄比亚国内形势发展，衷心希望埃塞俄比亚国家和平稳定、发展繁荣。据我了解，中方在埃塞俄比亚也有企业处于战乱地区。在埃塞有关方面帮助下，中国公民已经基本撤出。

巴通社记者：据报道，瓜达尔港已开启国际转运贸易，显示出国际商界和航运公司对瓜达尔港经济潜力的信心。瓜达尔港是中巴经济走廊的重要组成部分。中方对此有何评论？

赵立坚：我在巴基斯坦常驻期间曾经6次访问瓜达尔港，从瓜达尔港的建设一直到开发利用，我都深有体会。对瓜达尔港开发建设取得的新进展，我感到由衷高兴。中方支持瓜达尔港在地区货物贸易合作中发挥更大作用。事实证明，中巴经济走廊不仅造福中巴两国人民，也有利于增进区域互联互通与经济合作。我们有信心，在各方共同努力下，中巴经济走廊必将为地区发展繁荣发挥更加积极的作用。

法新社记者：第一个问题，世卫组织日前表示，国际专家组将于近期赴华就新冠病毒动物溯源进行考察，请问专家组将于何时抵华？你能否提供更多细节？第二个问题，澳大利亚总理莫里森日前谈及中澳关系“不必要的恶化”，中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，疫情发生以来，中国同世界卫生组织就病毒溯源问题始终保持着沟通与合作。中方在自身开展溯源工作的基础上，认真、积极落实世卫大会决议，率先邀请世卫组织专家来华开展新冠病毒溯源合作，近期还同世卫组织专家举行了视频交流会。

病毒溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，目的是更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。随着溯源进程的推进，可能涉及多国多地。我们也希望所有相关国家都像中方一样，采取积极态度，同世卫组织开展合作，为全球病毒溯源和抗疫合作做出贡献。

关于第二个问题，中方注意到莫里森总理对于中国经济发展全球影响和中国脱贫事业的积极评价。中国坚定不移走和平发展道路，始终坚持在相互尊重、平等互利基础上发展同其他国家的友好合作关系。我们也希望所有国家摒弃意识形态偏见，基于《联合国宪章》宗旨和原则以及公认的国际关系基本准则，根据事情的是非曲直决定自身立场。我们希望澳方在对华关系问题上独立做出客观理性、符合自身利益的选择。

北京日报记者：据报道，23日，英国外交及联邦事务部发表《香港问题半年报告》。英外交大臣拉布为报告撰写序言称，中国政府颁布香港国安法、取消数名立法会议员资格，短短5个月内两次严重违反《中英联合声明》，令人质疑其对“一国两制”承诺。英将继续捍卫港人权利，落实《中英联合声明》。中方对此有何评论？

赵立坚：香港已经回归祖国23年，英国政府还在通过发表所谓《香港问题半年报告》对香港事务颠倒黑白，说三道四，对中方进行无理指责，我们对此坚决反对、强烈谴责。

香港回归以来，中国中央政府切实贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，严格按宪法和基本法办事，全力支持行政长官和特区政府依法施政，香港居民依法享有充分的权利和自由。中国政府贯彻“一国两制”的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

我再次强调，香港是中国的特别行政区，英国对香港事务没有任何监督权和所谓道义责任，无权借《中英联合声明》干预香港事务。过去英国在殖民统治时期，没有给过香港民主。今天，英国也没有资格当判官！我们敦促英方摒弃殖民主义思想，收起虚伪和双重标准，停止干涉别国内政，早日回归国际法和国际关系基本准则的正道。

印度报业托拉斯记者：关于刚才问到的世卫组织专家组访华的问题，请问他们将于何时访华？共有几名专家？

赵立坚：如果有这方面的消息，我们会适时发布。

BBC记者：罗马教皇方济各日前在他的新书中将维吾尔人称为“受迫害者”。中方对此有何评论？

赵立坚：有关维吾尔族的说法没有事实依据。中国共有56个民族，维吾尔族是中华民族大家庭中的平等一员，中国政府一贯一视同仁地保护少数民族合法权益。目前，新疆正处于历史最好的发展时期，社会繁荣稳定，各族人民享受着充分的生存权、发展权，宗教信仰自由依法得到保障。

追问：教皇在书中表达了对“全民基本收入”理念的支持，一些国家政府也在讨论这一理念，中方是否会在国际社会上支持这一理念？

赵立坚：我还没有看到有关的报道，对此不做评论。

BBC记者：据报道，中国政府提出建立健康码国际互认机制。你能否提供更多信息？

赵立坚：当前全球疫情依然严峻，世界经济亟待恢复，便利人员往来需求迫切。为畅通世界经济运行脉络，恢复全球产业链、供应链安全顺畅运转，便利人员有序往来，中方提出建立国际防疫健康信息互认机制的倡议。目前，健康码国际互认机制正处于起步阶段，后续工作将围绕着国家间机制互认、信息保护、数据应用等进行。中方将就此同有关方面进行沟通。

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