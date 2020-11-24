印尼总统举行内阁会议 要求各地加强执行新冠肺炎防疫卫生纪律

人民网雅加达11月24日电（记者张杰）印尼总统佐科23日在雅加达总统府主持处理新冠肺炎疫情和促进经济复苏的局部内阁会议。佐科在会议上表示，必须平衡把握抗击新冠肺炎疫情和促进国民经济复苏两方面的政策，疫情防控绝对不能松懈，目前印尼新冠肺炎确诊人数仍在持续上升，疫情尚未呈现缓和趋势，远谈不上结束。佐科表示，印尼疫情爆发之初，中央政府便采取适当措施，使得疫情扩散得到了控制，“但我们绝对不可懈怠，第二波疫情袭击风险仍然存在，我们绝对不能放松防控疫情措施，必须高度警惕疫情的反弹。”佐科在会议上强调，全国民众必须遵循和严格执行新冠肺炎防疫卫生规程，对违反防疫卫生规定的行为必须一视同仁依法严惩。考虑到年底长假可能会再度引发民众返乡、出游潮，增加新冠感染风险，佐科还要求减少年底圣诞和新年假期时间。

此次会议还讨论了疫情下即将举行的地方首长选举，佐科要求相关官员特别关注本年度12月初在全国多地同步进行的地方首长选举，确保地方候选人在进行竞选活动时必须执行新关肺炎防疫卫生规程的规定，预防疫情的扩散。

针对新冠肺炎疫苗，佐科强调将继续严密监督政府的准备情况。佐科表示他将亲自监督和严格检查疫苗每一个准备工作的细节，保证全国疫苗的调拨、接种等过程顺利实施。

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