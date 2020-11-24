原标题：述评：坚持多边主义 顺应时代潮流

新华社北京11月24日电 题：坚持多边主义 顺应时代潮流

新华社记者谢鹏 宿亮

当下世纪疫情和百年变局交织，世界进入动荡变革期，各国抗疫情、稳经济、保民生之路任重道远。与此同时，国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，多边主义和国际合作受到冲击，全球治理的短板日益凸显。中国国家主席习近平在刚刚结束的二十国集团领导人峰会上提出，应遵循共商共建共享原则做到“四个坚持”，并把“坚持多边主义”放在了首位。

回眸历史，多边主义在消弭战争创伤、促进全球发展、避免大战重演等方面发挥关键作用。作为多边主义的重要成果，联合国自创立以来致力于凝聚全球共识、动员全球资源、协调全球行动，为世界和平与发展发挥了重要作用，成为二战后合作处理国际事务的核心机制。今年恰逢联合国成立75周年，迄今已有193个国家加入这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织，共同制定国际规则，共同治理全球事务，共同分享发展成果。作为首个在联合国宪章上签字的国家，中国坚定捍卫联合国权威，积极支持联合国各项行动，从提前完成联合国多个发展目标，到积极参与维和行动，到坚定支持和落实《巴黎协定》，再到积极开展疫苗国际研发合作……中国始终是多边主义的坚定捍卫者和积极践行者。

坚持多边主义，就是要捍卫广为接受的国际规则秩序。国家交往讲诚信，不能出尔反尔；国际合作讲规则，不能我行我素。践行多边主义的重要内涵，首先体现在维护联合国宪章，遵循国际法和国际关系基本准则，信守共同商定的国际协议。然而，近年来，某些国家对以联合国宪章为基础的国际关系基本准则“合则用不合则弃”，频频“毁约”“退群”“霸凌”，严重损害国际法的权威性和严肃性，伤害各国共同利益。习近平主席在出席联合国成立75周年纪念峰会时强调：各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的。大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者，遵信守诺，不搞例外主义，不搞双重标准，也不能歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定。

坚持多边主义，就是要合作应对更加复杂的全球挑战。当下，新冠疫情全球蔓延，吞噬生命，冲击经济，全球稳定经历前所未有挑战，未知病毒向全人类发起的这场“世界大战”来势汹汹。根据世界卫生组织数据，全球累计新冠确诊病例已超过5800万例，死亡病例超过138万例。国际货币基金组织此前发布《世界经济展望报告》预计，今年全球经济将萎缩4.4%。形势严峻，对话还是对抗、开放还是封闭、多边还是单边，面向未来的关键问题摆在世界各国面前。单则易折，众则难摧。在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上，习近平主席强调，疫情再度告诉我们，只有团结合作，才能战胜挑战。

坚持多边主义，就是要携手构建命运与共的美好未来。今天的世界并不太平，枪炮声并未远去，恐怖主义、气候变化等全球性问题不断增多，南北差距仍旧悬殊，强权政治依然存在。这次疫情让人们再次认识到：各国命运休戚与共，紧密相连，唯有超越分歧，凝聚合力，加强和完善全球治理，真正构建人类命运共同体，才能共同应对挑战。这是人类发展的必由之路，也是多边主义的终极目标。正如第75届联大主席博兹克尔所说，在我们建设一个更美好、更绿色、更平等、更有韧性和更可持续的世界的过程中，多边主义不是一种“选项”，而是一种“必需”。

坚持多边主义，中国始终“知行合一”。从坚定维护联合国权威和地位，恪守联合国宪章宗旨和原则，推动各方在国际关系中遵守国际法和公认的国际关系基本原则，用统一适用的规则来明是非、促和平、谋发展，到疫情暴发后积极投身国际抗疫合作，全力支持世界卫生组织工作，再到有效控制国内疫情后继续大力构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体，和世界分享抗疫经验和物资，承诺成功研发疫苗后将作为公共产品供应所需国家，以及继续扩大对外开放与世界共赢……中国坚定奉行多边主义、应对共同挑战的行动和决心得到世界各国的赞誉。

察势者明，趋势者智。疫情没有阻挡人类合作应对挑战的步伐，今年一系列重大国际会议在云端举行，预示着多边主义仍然是当今世界的主流。倡导和践行多边主义，是中国的坚定选择，更是世界绝大多数国家的共同选择。和平和发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。世界正站在一个新的历史起点上，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派，不做观望者，坚决捍卫多边主义，携手谱写人类命运与共的新篇章。

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