原标题：美国总务管理局说特朗普政府准备启动过渡进程

新华社华盛顿11月23日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总务管理局局长埃米莉·墨菲23日通知前副总统拜登及其团队，特朗普政府已做好准备正式开始政权过渡进程。美国总统特朗普当天傍晚在社交媒体上证实这一消息，同时表示将继续为挑战选举结果而战。

墨菲在信中说，特朗普政府已准备好开始政权过渡进程，拜登及其团队将可以在过渡期间使用联邦资源和服务。

拜登团队方面随后发表声明说，将开始与联邦政府官员会面，讨论疫情应对，全面了解美国国家安全利益和特朗普政府各部门的工作。

特朗普23日傍晚在社交媒体上说，他建议墨菲启动政权过渡进程，并要求自己团队采取同样做法。但特朗普没有承认大选落败，表示他将为挑战选举结果“继续战斗”。

美国总务管理局成立于1949年，负责改善联邦采购和资产管理，并根据1963年《总统过渡法案》确保大选后政权过渡期间的联邦资源和服务调配。

23日，拜登宣布将提名安东尼·布林肯担任国务卿、杰克·沙利文担任国家安全顾问。他同时宣布了国土安全部部长、国家情报总监、常驻联合国代表、总统气候变化特使的人选。

美国总统选举实行选举人团制的间接选举制度。美国宪法规定，候选人所获选举人票数需达270张方可当选总统。美国媒体截至23日的计票结果测算显示，拜登获得306张选举人票，特朗普获得232张。

截至目前，特朗普团队及支持者以部分选票合法性、计票程序等多种理由在多个州提起诉讼。据美国媒体23日报道，已有至少30起此类诉讼败诉。

根据联邦法律，各州必须在今年12月8日之前解决选举争议，选举人将于12月14日在各州举行会议，正式投票选举总统和副总统。新一届国会将于2021年1月3日成立，在1月6日召开联合会议正式清点选举人票并宣布总统选举的获胜者。2021年1月20日中午，总统权力完成交接。

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