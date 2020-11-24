全球疫情简报：印尼新冠确诊病例超50万 意大利累计死亡病例超5万

新华社北京11月24日电23日全球疫情简报：印尼新冠确诊病例超50万 意大利累计死亡病例超5万
全球数据
世界卫生组织：截至欧洲中部时间23日17时02分（北京时间24日零时02分），全球新冠确诊病例较前一日增加542757例，达58425681例；死亡病例增加7825例，达1385218例。
美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间24日7时26分，全球累计新冠确诊病例达59070488例，累计死亡病例为1394694例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例达12395660例，累计死亡病例为257549例。
新闻事件
印度尼西亚国家抗灾署23日发布的新冠疫情数据显示，印尼确诊病例比前一天增加4442例，累计确诊502110例，累计死亡16002例，累计治愈422386例。
意大利卫生部23日发布的疫情数据显示，新增新冠死亡病例630例，累计死亡病例达50453例。
斯里兰卡卫生部23日公布数据显示，过去24小时新增确诊病例400例，累计确诊20171例，累计死亡87例。
马来西亚卫生部23日发布的疫情数据显示，截至当天中午，24小时内新增确诊病例1884例，创疫情暴发以来新高，累计确诊56659例，累计死亡337例，累计治愈42480例。