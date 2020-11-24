人民网>>国际

全球疫情简报：印尼新冠确诊病例超50万 意大利累计死亡病例超5万

2020年11月24日14:01  来源：新华网
 
原标题：全球疫情简报：印尼新冠确诊病例超50万 意大利累计死亡病例超5万

　　新华社北京11月24日电23日全球疫情简报：印尼新冠确诊病例超50万 意大利累计死亡病例超5万

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间23日17时02分（北京时间24日零时02分），全球新冠确诊病例较前一日增加542757例，达58425681例；死亡病例增加7825例，达1385218例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间24日7时26分，全球累计新冠确诊病例达59070488例，累计死亡病例为1394694例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例达12395660例，累计死亡病例为257549例。

　　新闻事件

　　印度尼西亚国家抗灾署23日发布的新冠疫情数据显示，印尼确诊病例比前一天增加4442例，累计确诊502110例，累计死亡16002例，累计治愈422386例。

　　意大利卫生部23日发布的疫情数据显示，新增新冠死亡病例630例，累计死亡病例达50453例。

　　斯里兰卡卫生部23日公布数据显示，过去24小时新增确诊病例400例，累计确诊20171例，累计死亡87例。

　　马来西亚卫生部23日发布的疫情数据显示，截至当天中午，24小时内新增确诊病例1884例，创疫情暴发以来新高，累计确诊56659例，累计死亡337例，累计治愈42480例。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved